Ex-Prinz Andrew behält Auszeichnung trotz Epstein-Skandal

Andrew (66) Mountbatten-Windsor, der ehemalige Herzog von York, darf trotz des anhaltenden Skandals um seine Verbindung zu dem verstorbenen Jeffrey Epstein (†66) eine bedeutende Auszeichnung behalten. Der 66-Jährige wurde zwar im Oktober von seinem Bruder, König Charles (77), seiner verbliebenen Titel und Anreden enthoben und trägt nicht mehr die Bezeichnung Prinz, behält aber die Ehrenbürgerschaft der City of London. Diese hatte er 2012 "durch Abstammung" erhalten, da sein Vater, Prinz Philip (†99), ebenfalls Ehrenbürger war. Die City of London Corporation erklärte gegenüber der BBC, dass diese Form der Ehrenbürgerschaft rechtlich nicht entzogen werden könne, da solche Anträge nicht von gewählten Mitgliedern geprüft würden.

Die Ereignisse um Andrew verschärften sich, nachdem das US-Justizministerium weitere Dokumente zu seiner Freundschaft mit Jeffrey veröffentlicht hatte. An seinem 66. Geburtstag wurde Andrew auf dem Anwesen Sandringham festgenommen und elf Stunden lang wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch während seiner Zeit als Handelsbeauftragter des Vereinigten Königreichs in Gewahrsam gehalten. Zudem gab Andrew Anfang Februar die Royal Lodge auf und zog auf das Sandringham-Anwesen. Der Ex-Royal lebt derzeit im Wood Farm Cottage, während sein dauerhafter Wohnsitz Marsh Farm renoviert wird. Er hat außerdem den Mietvertrag für die East Lodge nahe dem Sunninghill Park in Berkshire gekündigt.

Die Ehrenbürgerschaft der City of London gilt als höchste Auszeichnung, die die Stadt vergeben kann, und wurde in der Vergangenheit auch an Prominente wie Lenny Henry und Cate Blanchett (56) verliehen. Die weitgehend zeremonielle Ehre vermittelt den Empfängern ein "Gefühl der Zugehörigkeit" zur Stadt London. Zu den ungewöhnlicheren Privilegien gehört das Recht, Schafe über die London Bridge zu treiben. Andrew hatte die East Lodge ursprünglich im Februar 1998 gemietet und zahlte eine jährliche Miete, die von anfänglich 3.500 Pfund auf zuletzt 12.922 Pfund anstieg. Das denkmalgeschützte Cottage mit Strohdach liegt etwa acht Kilometer von Windsor entfernt, wo der Prinz und die Prinzessin von Wales mit ihrer Familie leben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025

Anzeige Anzeige

Imago Andrew Mountbatten-Windsor und Ghislaine Maxwell in einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto im Zusammenhang mit den Epstein-Akten

Anzeige Anzeige

Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026