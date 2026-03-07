Nach Dschungelcamp: Patrick Romer kämpft mit Jo-Jo-Effekt

Patrick Romer (30) zeigt sich auf Instagram frustriert über seine Gewichtszunahme nach dem Dschungelcamp. Der Realitystar nahm dort sieben Kilogramm ab und wog beim Auszug aus dem Camp noch 83 Kilogramm. Doch weniger als einen Monat später zeigt die Waage bereits wieder 89 Kilogramm an, wie er jetzt in seiner Instagram-Story offenbarte. "Ich könnte weinen", schrieb der Bauer zu dem Bild seiner Waage. Nach einer detaillierten Körperanalyse im Fitnessstudio folgte ein ernüchterndes Fazit: "Fett geht hoch wie eine Rakete und gleichzeitig sinkt die Muskelmasse."

Den Grund für die rasante Gewichtszunahme benennt Patrick selbst: Nach seiner Rückkehr aus dem Dschungel habe er seinem Hunger freien Lauf gelassen. "Happi schnappi, lecker Essen!", kommentierte er gegenüber RTL direkt nach seinem Auszug aus dem Camp sein Essverhalten. Dabei hatte Dr. Bob (76) ihn noch gewarnt, vorsichtig zu sein. "Ich habe mir sagen lassen von Dr. Bob, dass man jetzt doch ein bisschen aufpassen muss, was das Essen angeht, und natürlich auch Alkohol. Wenn man mich kennt: Ich trinke halt auch gern mal ein Bierchen", erklärte Patrick damals.

Bei der Pressekonferenz nach seinem Dschungelcamp-Auszug hatte der Bauer sucht Frau-Star, dessen Dschungel-Highlight eine Essensprüfung war, noch gehofft, sein neues Gewicht halten zu können. "Ich war vorher bei 90, jetzt bin ich bei 83 Kilo und hoffe, dass ich das auch vielleicht ein bisschen halten kann. Also ein bisschen darf ich schon wieder drauflegen, aber 90 Kilogramm müssen es jetzt nicht sein", sagte er damals. Diese Marke hat er nun allerdings fast wieder erreicht. Der Realitystar will dem Gewichtstrend jetzt aber entgegensteuern und setzt dabei auf Sport und eine gesündere Ernährung.

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer im Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer, Dschungelcamp-Kandidat 2026

Anzeige Anzeige

RTL Patrick Romer im Dschungelcamp 2026