Ryan Gosling verrät: Seine Kids sind die härtesten Kritiker

Ryan Gosling (45) holt sich die härteste Filmkritik nicht in Hollywood, sondern direkt im heimischen Wohnzimmer: Der Schauspieler verriet jetzt im Gespräch mit Access Hollywood, dass seine und Eva Mendes' (52) Töchter Esmeralda und Amada gleich mehrere Schnittfassungen seines neuen Sci-Fi-Abenteuers "Project Hail Mary" zu sehen bekommen haben. Die Mädchen hätten ihm jede Menge Notizen gegeben – und nehmen dabei laut Ryan kein Blatt vor den Mund. "Sie sind im Grunde genommen die einzigen Kritiker, die mich interessieren, und sie sind sehr kritisch und sehr ehrlich", so Ryan.

Der "Barbie"-Darsteller erklärte weiter, dass er ein Projekt gesucht habe, das sie als Familie gemeinsam schauen können. "Ich habe das im Grunde für sie gemacht", sagte Ryan und betonte, wie geehrt er sich fühle, einen solchen Film drehen zu dürfen. Auch Eva habe sich den Streifen, in dem Ryan einen Lehrer spielt, der ohne Erinnerung auf einer Raumstation aufwacht, ganz genau angesehen. Auf Instagram kommentierte die Schauspielerin einen Promo-Post zu Ryans besonderem Co-Star Rocky, einem außerirdischen CGI-Wesen, augenzwinkernd: Rocky sei der einzige Filmpartner, auf den sie je "eifersüchtig" gewesen sei, weil die beiden angeblich "viel zu viel Zeit miteinander" verbracht hätten und sich sogar Ringe geschenkt hätten. Ryan erklärte im Interview dazu, Eva sei wohl deshalb so "eifersüchtig", weil sie Rocky selbst so liebgewonnen habe und wisse, wie leicht man diesen Charakter ins Herz schließt.

Ryan und Eva lernten sich bei den Dreharbeiten zu "The Place Beyond the Pines" kennen – einem düsteren Kriminalfilm, der paradoxerweise zur Kulisse einer großen Romanze wurde. Seither halten die beiden ihr gemeinsames Leben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Statt roter Teppiche und Promi-Partys bevorzugen sie laut Berichten Wanderungen in der Natur, Strandausflüge und ruhige Abende zu Hause – Ryan soll es lieben, für Eva zu kochen. Eva selbst brachte ihre Haltung einmal auf eine ebenso schlichte wie rührende Formel: "Ich bin lieber mit meinem Mann zu Hause, als irgendwo sonst auf der Welt." Zuletzt wurde die Familie bei einem entspannten Ausflug im kalifornischen Montecito gesichtet, wo sie gemeinsam lachten und Zeit abseits des Rampenlichts genossen.

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Schauspieler Eva Mendes und Ryan Gosling bei den Olympischen Spielen 2024

Dave Allocca/ Startraks Photo / action press Eva Mendes und Ryan Gosling in NYC