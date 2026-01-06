Diane Keatons Kinder ehren ihre verstorbene Mama mit Tattoos

Dexter und Duke, die beiden Kinder der verstorbenen Schauspielerin Diane Keaton (†79), haben ihrer Mutter zu ihrem achtzigsten Geburtstag auf besonders emotionale Weise gedacht. Diane starb im Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren an einer bakteriellen Lungenentzündung. Um sie zu ehren, haben sich ihre Kinder Zitate aus ihrem Kultfilm "Der Stadtneurotiker" tätowieren lassen. Dexter zeigte auf Instagram ihren Tattoo-Tribut mit den Worten "La Di Da", einer ikonischen Phrase von Dianes Filmfigur Annie Hall, auf ihrem Oberarm. Duke wählte den Satz "Weird Old World", ein weiteres Zitat aus der Rolle seiner Mutter, für sein Tattoo. "Ich vermisse dich, Mom", schrieb Dexter dazu und bedankte sich bei dem Tätowierer für dieses bleibende Andenken.

Neben den Tattoos präsentierte Dexter eine herzergreifende Sammlung von Erinnerungen an ihre Mutter. Dazu gehörte ein Foto von sich und Diane, auf dem sie auf den Ozean blicken, sowie ein Armband mit einem herzförmigen Anhänger, auf dem die Initialen "DK" eingraviert sind. "Alles Gute zum himmlischen Geburtstag, Mama", schrieb sie zu der Aufnahme. Auch Sarah Paulson (51), enge Freundin und Kollegin von Diane, ehrte die Schauspielerin auf besondere Weise und ließ sich ein Tattoo mit den Initialen "DK" stechen. In einem rührenden Social-Media-Beitrag würdigte Sarah die gemeinsame Zeit und erklärte: "Du. Du. Wunderbar, einzigartig, du. Ich werde dich bis zum Ende der Zeit vermissen."

Diane war nicht nur eine anerkannte Künstlerin, sondern auch eine liebevolle Mutter. Sie entschloss sich in ihren 50ern, ihren Traum vom Muttersein zu verwirklichen, und adoptierte Dexter im Jahr 1996 sowie Duke 2001. Sie sprach offen über diesen Lebensweg und betonte, wie durchdacht ihre Entscheidung für Kinder war. "Ich habe lange darüber nachgedacht, bevor ich den Schritt gegangen bin", erklärte sie einst. Ihr enges und liebevolles Verhältnis zu ihren Kindern zeigte sich immer wieder, wie etwa in einem früheren Instagram-Post von Dexter, die ihre Dankbarkeit für Diane ausdrückte: "Ich bin so dankbar, von einer so starken, schönen und talentierten Frau adoptiert worden zu sein."

IMAGO / APress Diane Keaton und ihre Kinder Duke und Dexter im Jahr 2018

Instagram / mrs.whitenoize Duke und Dexter Keaton haben sich zu ehren ihrer Mutter tätowieren lassen

Instagram / mrs.whitenoize Diane Keaton und Tochter Dexter schauen aufs Meer