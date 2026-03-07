Sie verrät ihr Diät-Geheimnis: Clea-Lacy Juhn hat abgenommen

Clea-Lacy Juhn (34) hat nach ihrer Zwillingsschwangerschaft ein erstes Etappenziel erreicht: Die Influencerin hat zwei Kilogramm abgenommen und fühlt sich wieder wohler in ihrem Körper. Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit jetzt ein Update mit ihren Followern und zeigte in einem Video unter anderem ein Vorher-Nachher-Bild, das ihre Veränderung nach zwei Monaten dokumentiert. "Ich wollte euch auf dieser Reise bewusst mitnehmen, weil ich glaube, dass viele sich damit identifizieren können", schrieb sie zu dem Post. Dabei verriet Clea-Lacy auch, wie genau sie es geschafft hat, wieder in Form zu kommen.

Um ihre Ziele zu erreichen, hat Clea-Lacy verschiedene Maßnahmen kombiniert: Sie trinkt täglich zwei Proteinshakes, um leichter im Kaloriendefizit zu bleiben und ausreichend Eiweiß aufzunehmen. Zudem geht sie zwei- bis dreimal pro Woche zum Krafttraining. Zusätzlich hat sie Reformer Pilates in ihre Routine eingebaut, das sie offenbar begeistert hat. "Ich liebe es! Es ergänzt das Krafttraining perfekt und stärkt vor allem die Tiefenmuskulatur", schwärmte sie in ihrem Beitrag. Trotz ihrer konsequenten Trainingsroutine legt die Influencerin Wert darauf, dass sie nicht auf alles verzichten muss. "Was mir aber genauso wichtig ist: Balance. Für mich ist es völlig okay, auch mal eine Pizza zu essen", betonte Clea-Lacy. Es gehe ihr nicht darum, auf alles zu verzichten, sondern langfristig gesunde und passende Gewohnheiten zu entwickeln.

Vor rund vier Monaten blickte Clea-Lacy schon einmal ehrlich auf ihr erstes Jahr als Zweifachmama zurück. Damals erzählte die Influencerin in einem emotionalen Video, wie schwierig diese Anfangszeit für sie gewesen sei. "Es war ein verdammt hartes erstes Jahr", schrieb Clea-Lacy offen auf Instagram und erinnerte sich an einen besonders verzweifelten Moment: "Mein Leben ist vorbei – ich packe das nicht." Schon während der Schwangerschaft musste die TV-Bekanntheit zehn Wochen im Krankenhaus verbringen. Auch nach dem Kaiserschnitt wurde der Alltag zur echten Herausforderung. "Zwischen Windeln wechseln, Stillen, ständig Kleidung wechseln – es war einfach nur kräftezehrend. Schlafentzug. Dauerstress. Emotionen und Hormone, die Achterbahn fahren", berichtete sie. Trotz aller Belastungen zog sie damals ein positives Fazit: "Es war hart. Es war intensiv. Aber es hat mich stärker gemacht – und mir eine Liebe gezeigt, wie ich sie noch nie zuvor gespürt habe."

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn und ihre Söhne, August 2025