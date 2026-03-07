Romeo Beckhams Freundin trifft erneut auf Ex Mia bei Event

Kim Turnbull, die aktuelle Freundin von Romeo Beckham (23), riskierte am Donnerstagabend ein erneutes, potenziell unangenehmes Aufeinandertreffen mit Romeos Ex-Freundin Mia Regan (23). Beide erschienen zur Eröffnung des Club Poppi in der Rivington Street im Londoner Stadtteil Shoreditch. Die 24-jährige Kim zeigte sich in einem braunen Leder-Zweiteiler, bestehend aus einer kurzen Jacke und passender Hose, die den Blick auf ihre trainierten Bauchmuskeln freigab. Dazu kombinierte sie Sandalen und trug ihr schwarzes Haar zu einem eleganten Dutt nach hinten gestylt. Auch Mia, die fünf Jahre lang mit dem Sohn von David (50) und Victoria Beckham (51) liiert war, bevor die beiden sich 2024 trennten, präsentierte sich stilvoll. Die 23-jährige Influencerin trug ein ärmelloses beiges Top zu einer weiten Jeans und auffälligen Leoparden-Heels.

Das Event war nicht das erste Mal, dass sich die Wege der beiden Frauen in jüngster Zeit kreuzten. Wie The Sun berichtete, soll Mia erst vor wenigen Tagen bei einer Party während der London Fashion Week im Twenty Two Club in Mayfair eine überstürzte Flucht angetreten haben, nachdem Romeo gemeinsam mit Kim um 22:35 Uhr dort aufgetaucht war. Mia sei früh am Abend erschienen, habe die Veranstaltung aber bereits 20 Minuten nach der Ankunft des Paares wieder verlassen. Romeo und Kim hingegen sollen bis 2:30 Uhr morgens auf der Party gefeiert haben. Vertreter von Mia, Romeo und Kim wollten sich gegenüber der Daily Mail zunächst nicht zu den Vorfällen äußern.

Mia und Romeo waren 2019 zusammengekommen und trennten sich im Februar 2024, nur wenige Wochen nachdem sie gemeinsam in eine Wohnung in Battersea gezogen waren. Damals bestätigten beide die Trennung auf Instagram und erklärten, dass sie sich gegenseitig in die Freundschaftszone verschoben hätten. Romeo schrieb damals: "Wir haben immer noch viel Respekt füreinander und eine starke Freundschaft, und das wird auch immer so bleiben." Kim und Romeo hatten sich im Oktober 2025 wieder zusammengefunden, nachdem ihre Beziehung zuvor durch Spannungen belastet worden war, die aus einer Fehde zwischen Romeos Bruder Brooklyn (27) und seinen Eltern resultierten. In einem sechsseitigen Statement hatte Brooklyn zuvor angedeutet, dass seine Ehefrau Nicola Peltz (31) sich unwohl in Kims Gegenwart gefühlt habe.

Collage: ActionPress / Laurent VU / SIPA, Getty Images Collage: Romeo Beckham, Kim Turnbull und Mia Regan

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Mia Regan im Juli 2023

Instagram / romeobeckham Romeo Beckham und Kim Turnbull, April 2025

