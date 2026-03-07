"Verkünde das zum ersten Mal": Amira Aly überrascht Fans

Amira Aly (33) überrascht ihre Fans mit einer zuckersüßen Neuigkeit – im wahrsten Sinne des Wortes: Die Moderatorin will ihr verstecktes Tortentalent ab sofort nicht mehr nur für ihre Liebsten einsetzen, sondern auch für andere Familien. In der aktuellen Folge ihres Podcasts "Iced Macho Latte" mit Paula Lambert (51) verkündet die zweifache Mama aus Köln ganz spontan: "Ich sag' dir jetzt mal was, ich verkünde das jetzt zum ersten Mal." Amira erklärt, dass sie ihre kunstvollen Motto-Torten künftig vereinzelt über das Jahr verteilt für andere backen und die Aktionen über Instagram laufen lassen möchte. Damit öffnet die Ex-Frau von Oliver Pocher (48) zum ersten Mal offiziell die Backstube für ihre Community.

Mit ihrem Sieg bei Das große Promibacken hatte Amira bereits vor einem Millionenpublikum bewiesen, wie viel Konditortalent in ihr steckt. Seitdem verzaubert sie vor allem ihre Kinder regelmäßig mit aufwendigen Geburtstagstorten, die geschmacklich und optisch für Begeisterung sorgen. Jenes Lob aus ihrem Umfeld und von ihren Followern habe sie motiviert, den nächsten Schritt zu gehen. "Es ist so krass, dieses Feedback, das ich da immer kriege […] und es gibt anscheinend viele Leute, die das ihren Kindern auch gerne backen wollen würden", schwärmt sie im Podcast weiter. Eltern, die Lust auf eine persönlich gestaltete Torte haben, gibt Amira gleich eine klare Aufgabe mit: "Sucht euch das Thema aus, was das Kind gerade liebt und ich backe die Torte deines Kindes." So sollen ganz individuelle Geburtstagstorten entstehen, die perfekt zu den Kleinen passen.

Für Amira ist das neue Herzensprojekt eng mit ihrem Familienalltag verbunden. Besonders berührt sie an der Idee Folgendes: "Das Allerallerschönste ist, am Ende die leuchtenden Augen der Kinder zu sehen!" Die Influencerin, die mit "taff"-Moderator Christian Düren (35) liiert ist, hat ihre Leidenschaft fürs Backen scheinbar erst später entdeckt. Gegenüber dpa erinnerte sie sich: "Als Kind war ich keine große Bäckerin. Ich durfte höchstens mal Eier trennen oder den Teig kneten – das wars." Heute gehört das Backen für ihre Kinder und ihr Umfeld fest zu ihrem Leben – und sogar Ex Olli ist ein großer Fan ihrer leckeren Kunstwerke.

Getty Images Amira Aly, März 2025

Instagram / amiraaly Amira Aly, Moderatorin

Joyn / Claudius Pflug Bruce Darnell und Amira Aly bei "Das große Promibacken"