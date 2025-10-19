Laut Insider: Diane Keaton kämpfte vor Tod wohl gegen Krebs

Die Welt trauert um Diane Keaton (†79), die am 11. Oktober 2025 im Alter von 79 Jahren verstarb. Laut einem Freund, der sich gegenüber Rob Shuters Substack äußerte, kämpfte die Schauspielerin seit Jahren gegen Basalzell- und Plattenepithelkarzinome, die häufigsten Formen des sogenannten weißen Hautkrebses. Trotz erfolgter Eingriffe zur Entfernung von Läsionen führten die damit einhergehenden Therapien angeblich zu einem geschwächten Immunsystem, das sie letzten Endes anfällig für die Infektion mit einer bakteriellen Lungenentzündung machte – die schließlich als ihre Todesursache genannt wurde. "Sie wollte niemals Mitleid von jemandem", betont der Insider und fügte hinzu: "Diane ging mit Humor, Anmut und totaler Privatsphäre damit um."

Berichten zufolge hatte die "Der Pate"-Bekanntheit bereits früher mit Hautkrebs zu kämpfen, nachdem sie in ihren Zwanzigern "leichtsinnig" auf Sonnencreme verzichtet hatte. Eine Quelle beschrieb ihren Abschied mit den Worten: "Sie lebte nach ihren eigenen Regeln. Und sie ging auf die gleiche Weise – ruhig, mutig und mit ihrem trockenen Diane-Humor." Außerdem soll Diane seit Jahren mit Demenz zu kämpfen gehabt haben. Eine Person vom Set des Films "Maybe I Do" berichtete gegenüber OK!, dass sie zeitweise ein Ohrstück benötigte, um ihre Texte zu erhalten: "Es war so traurig. William H. Macy war sehr unterstützend, aber bei jeder Pause – sei es für eine Toilette oder eine Mahlzeit – begann alles von vorne. Es war herzzerreißend."

Bekannt wurde die ikonische Schauspielerin durch Klassiker wie "Annie Hall", für den sie mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. In ihrer Freizeit war Diane, die in Brentwood lebte, oft beim Spaziergang mit ihrem geliebten Hund Reggie zu sehen. Der Golden Retriever, dem sie in ihrem Testament fünf Millionen Dollar hinterließ, soll laut Freunden die große Liebe ihres Lebens gewesen sein – neben ihren Kindern und ihrer Passion für Architektur. Bis wenige Monate vor ihrem Tod war Diane trotz ihrer gesundheitlichen Probleme regelmäßig in ihrer Nachbarschaft unterwegs, stets mit Hut und Sonnenbrille. Ihr einzigartiger Stil und ihre unvergessliche Ausstrahlung bleiben unvergessen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton, Dezember 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Diane Keaton, August 2022

Anzeige Anzeige