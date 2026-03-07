Boxduell für Millionen: Logan Paul knöpft sich die NFL vor

Logan Paul (30) hat eine gewagte Herausforderung an die NFL-Stars ausgesprochen. In seiner Podcast-Show "Impaulsive" behauptete der YouTuber und WWE-Wrestler jetzt, dass kein einziger Footballspieler ihn in einem Boxkampf schlagen könne und setzte dabei satte eine Million Dollar auf den Tisch. "Nicht ein einziger Footballspieler könnte mich in einem Boxkampf besiegen, das schwöre ich bei Gott", erklärte Logan. Er nannte dabei gleich mehrere prominente Namen wie Myles Garrett, Puka Nacua, Tom Brady (48) und Sam Darnold und forderte sie auf: "Eine Million Dollar, ihr kommt ins Fitnessstudio, ihr zieht Boxhandschuhe an, wir sehen, wie es läuft. Das hat alles seine Ebenen."

Die Reaktion aus der NFL ließ nicht lange auf sich warten. Mehrere aktive Spieler wie Dion Dawkins, Tae Crowder, Brock Hoffman und Kingsley Suamataia nahmen die Herausforderung umgehend an und signalisierten ihre Bereitschaft, gegen den Social-Media-Star in den Ring zu steigen. Auch Le'Veon Bell meldete sich kampfbereit, wurde von Logan jedoch schnell abgewiesen – der Grund: Bell ist kein aktiver NFL-Spieler mehr und hat bereits Boxerfahrung. Die Provokation scheint aus Logans anhaltendem Streit mit Tom Brady zu stammen, der sich im Rahmen eines hochkarätigen Flag-Football-Spiels entwickelte.

Logan ist im Kampfsport nicht unerfahren. Der Influencer stand bereits in einem Schaukampf gegen Box-Legende Floyd Mayweather Jr. (49) im Ring, in dem er acht Runden durchhielt. Außerdem trainiert er seit Jahren Boxen, parallel zu seiner Wrestling-Karriere bei der WWE. Zudem lieferte er sich Kämpfe mit seinem ehemaligen Rivalen und heutigen Freund KSI (32). Ob es tatsächlich zu einem offiziellen Fight kommen wird, ist bislang noch unklar – doch eines ist sicher: Logans Millionen-Herausforderung hat für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt, und die NFL-Spieler stehen bereits Schlange.

Getty Images Logan Paul im Boxring, 2019

Getty Images Logan Paul, Social-Media-Star

Getty Images Logan Paul beim einem Wrestling-Event, 2023