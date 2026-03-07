Kaffee-Skandal: Harry Styles reagiert auf die Kritik aus Rom

Harry Styles (32) hat sich offenbar zu der Kontroverse geäußert, die seine Äußerungen über sein Leben in Italien ausgelöst hatten. In einem Interview mit Zane Lowe (52) für Apple Music ging der Sänger erneut auf seine Zeit in Rom ein und betonte dabei auffällig oft, dass es ihm dabei um etwas ganz anderes gegangen sei. "Es war ein Ort, an dem ich zum ersten Mal in der Lage war, zur Ruhe zu kommen. Mich hinzusetzen und einen Kaffee zu trinken. Das heißt nicht, dass ich den ganzen Tag dasaß und Kaffee trank. Ich habe auch andere Dinge gemacht", erklärte der 32-Jährige in dem Gespräch, das jetzt erschienen ist.

Hintergrund der Debatte war ein Interview mit der Sunday Times, in dem Harry über seine Auszeit in Italien gesprochen hatte. Der Musiker hatte dort nach seinem 30. Geburtstag im Jahr 2024 bei seinem Freund Alessandro Michele, dem ehemaligen Kreativdirektor von Gucci, gewohnt. In dem Gespräch schwärmte er davon, wie er in Rom gelernt habe, "zur Ruhe zu kommen", und lobte die Römer dafür, dass das langsame Leben ihre "Spezialität" sei. Die Aussagen stießen bei vielen auf Unverständnis. Nutzer in den sozialen Medien warfen ihm vor, seine Privilegien nicht zu erkennen und betonten, dass nicht das Leben in Italien, sondern sein Reichtum ihm diese Auszeit ermöglicht habe. Auch italienische User reagierten irritiert auf die Vorstellung, Rom sei ein Ort für "slow living".

Nun scheint Harry die Kritik aufgegriffen zu haben. In dem Apple-Music-Interview betonte er mehrfach, worum es ihm wirklich gegangen sei. "Für mich ging es nicht um den Kaffee. Es ging nicht um die Sache selbst. Es ging um die Wertschätzung, die in der Lebensweise dort steckt. Wie besonders sie mit Essen umgehen, wie besonders sie ihre Beziehungen zueinander behandeln, wie besonders sie die gemeinsame Zeit schätzen", sagte er. Letztlich gehe es darum, "die Liebe um einen herum und die Zeit, die man hat, wertzuschätzen". Fans sind sich sicher, dass Harry die Online-Reaktionen gesehen hat. "Die Tatsache, dass Harry immer wieder betont hat 'FÜR MICH', wenn es darum ging, in Italien zur Ruhe zu kommen und dass er nicht den ganzen Tag Kaffee getrunken hat… er hat diesen Tweet definitiv gesehen", schrieb ein User auf X.

Getty Images Harry Styles bei den 68. Grammy Awards, Los Angeles 2026

Getty Images Harry Styles, Februar 2023

IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger