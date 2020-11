Tolle Liebes-News von Diane Keatons (74) Adoptivtochter! Die Hollywood-Schauspielerin selbst machte mit so einigen Romanzen Schlagzeilen. So führte sie unter anderem mit Al Pacino (80) fast 20 Jahre lang eine turbulente Beziehung. Verheiratet war sie jedoch nie. Bei ihrer Tochter Dexter, die Diane im Säuglingsalter adoptiert hat, wird sich das nun aber bald ändern: Ihr Freund Jordan hat um ihre Hand angehalten!

Auf Instagram veröffentlichte die 25-Jährige ein Foto, auf dem ihr Liebster vor ihr kniet und ihr einen Ring entgegenstreckt. In der Bildunterschrift verriet Dexter dann, was das Bild bereits erahnen lässt: "Dieser Morgen begann mit Hagel und endete mit einem Diamanten! Ich kann nicht glauben, dass ich verlobt bin!" Und auch der zukünftige Bräutigam kann sein Glück kaum fassen! "Sie sagte ganz oft: 'Oh mein Gott' und dann schließlich: 'Ja'", erinnerte er sich an den Antrag zurück.

Erst im Juni feierte das Paar seinen ersten Jahrestag. Dass sie für immer zusammen sein wollen, wissen sie aber schon jetzt. "Danke, dass du der beste Freund aller Zeiten bist! Du machst mich so glücklich und ich kann es kaum erwarten, noch mehr Abenteuer mit dir zu erleben", schwärmte die Hollywood-Tochter von Jordan.

Instagram / dexieekeatonn Dexter Keaton und Jordan White, Juni 2020

Instagram / dexieekeatonn Dexter Keaton mit ihrem Verlobten Jordan White

