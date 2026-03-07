Besorgt? Kevin Federline meldet sich nach Britneys Festnahme

Kevin Federline (47) hat sich nach der Festnahme seiner Ex-Frau Britney Spears (44) jetzt zu Wort gemeldet – der Tänzer ließ durch seinen Anwalt Mark Vincent Kaplan ein Statement veröffentlichen. "Kevin hofft für Britney auf das Beste und falls Hilfe nötig ist, hofft er, dass sie sich weder dieser noch denjenigen verschließt, die versuchen, mit ihr zu arbeiten", erklärte der Anwalt gegenüber TMZ. Die Aussage zeigt, dass sich der 47-Jährige Sorgen um seine Ex-Frau macht, nachdem diese am Mittwochabend in Kalifornien wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde. Laut dem Portal hatten Kevin und Britney nach der Festnahme Kontakt miteinander.

Im Zentrum der Sorge steht die Frage, ob es sich bei dem Vorfall um einen einmaligen Ausrutscher handelt oder um ein wiederkehrendes Problem. "Die Sorge ist, ob dies nur ein einmaliger Vorfall oder ein weiterer ist", heißt es in dem Statement von Kevins Anwalt. Quellen berichteten dem Portal zudem, dass sich Tabletten in Britneys Auto befunden haben sollen, bei denen es sich vermutlich um Adderall gehandelt habe, das auf einer Reise nach Mexiko erworben worden sei. Die Sängerin hatte sich bei einer Verkehrskontrolle im Ventura County Nüchternheitstests unterzogen und war anschließend zur Blutalkoholbestimmung in ein Krankenhaus gebracht worden.

Kevin und Britney waren von 2004 bis 2007 verheiratet. Aus der Ehe gingen die gemeinsamen Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) hervor, die im September 2005 und September 2006 zur Welt kamen. Nur zwei Monate nach Jaydens Geburt reichte die 44-Jährige die Scheidung ein, die 2007 finalisiert wurde. Nach der Trennung folgten für die Popsängerin schwierige Jahre, in denen Kevin 2008 das alleinige Sorgerecht für die beiden Jungen erhielt. Im selben Jahr wurde Britney unter eine Vormundschaft gestellt, die von ihrem Vater Jamie Spears (73) verwaltet wurde und erst 13 Jahre später im Jahr 2021 beendet werden konnte.

Getty Images Kevin Federline mit Britney Spears im Februar 2006

Instagram / britneyspears Britney Spears, März 2025

X 17, INC. / ActionPress Jamie und Britney Spears, 2009