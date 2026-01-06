Ischtar Isik und ihr Mann teilen Eindrücke aus Kolumbien

Ischtar Isik (29) meldet sich mit sonnigen Urlaubsgrüßen aus Südamerika: Die YouTuberin genießt derzeit entspannte Tage im kolumbianischen Tayrona-Nationalpark und nimmt ihre Community auf Instagram mit. Mit den Worten "Postkarten aus Tayrona, Kolumbien" zeigt sie eine Reihe von Urlaubseindrücken – Sonne, Wasserfälle und viel Grün dominieren die Schnappschüsse. Ein Foto springt besonders ins Auge: Ischtar und ihr Mann Tommy sind vor einem tosenden Wasserfall zu sehen. Er blickt sie verliebt an, sie trägt einen weißen Bikini und lächelt in die Kamera.

In ihrer Instagram-Story zeigt Ischtar, dass nach dem Traumurlaub in Kolumbien schon wieder die Arbeit auf sie wartet. Die 29-Jährige zeigt, wie sie ihr nächstes YouTube-Video auf ihrem Laptop schneidet. Dazu schreibt sie: "Einfach mein 15. YouTube-Jubiläum, wie verrückt ist das?!" Seit sie 15 Jahre alt ist, teilt die Influencerin auf ihrem Kanal ehrliche und ungefilterte Einblicke in ihr Leben. Die Videos drehen sich um Alltägliches, Reisen und auch große Themen in ihrem Leben, wie zum Beispiel den Aufbau ihrer eigenen Unterwäschemarke Phiala Lingerie.

Ein Video, das Ischtar vor rund einem Jahr online stellte, beschäftigt sich jedoch auch mit einem sehr ernsten Thema: Sie erzählt dort von ihrer Krankheitsgeschichte. Schon 2018 hatte sie die Schockdiagnose Hirntumor öffentlich gemacht. Damals konnte ihr mit einer OP geholfen werden. Rund fünf Jahre darauf wurde bei der Unternehmerin zum zweiten Mal ein Tumor im Gehirn gefunden. Auch hier war eine Operation nötig, die Ischtar gut überstand.

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik und ihr Partner Tommy im Kolumbienurlaub

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik im Januar 2026

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik nach ihrer zweiten Hirn-OP