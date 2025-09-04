YouTuberin Ischtar Isik identifiziert sich als bisexuell

Ischtar Isik (29) hat kürzlich in einem Podcast und auf Instagram offenbart, sich als bisexuell zu identifizieren. Seit drei Jahren ist sie mit ihrem Mann Tommy verheiratet, doch innerhalb dieser heterosexuellen Beziehung begann sie, ihre Sexualität zu hinterfragen. In ihrer persönlichen Nachricht im Netz erklärte sie: "Ich identifiziere mich als bi und habe das erste Mal öffentlich im Podcast darüber geredet." Dieses Coming-out stellte für die Online-Persönlichkeit einen großen Schritt in Richtung Selbstakzeptanz dar und viele ihrer Fans haben sie bei dieser mutigen Offenbarung unterstützt.

Die 29-Jährige sprach dabei auch offen über ihre Sorgen und Ängste. Eine ihrer größten Unsicherheiten war das Gefühl, nicht "queer genug" zu sein, um sich bei queeren Veranstaltungen wirklich zugehörig zu fühlen. "Ich denke mir oft, dass ich mich auf queeren Events wie ein Imposter fühlen würde", teilte sie ihren Followern mit. Auch das späte Bewusstwerden ihrer Bisexualität trug zu diesen Unsicherheiten bei. Sie glaubt, dass sie nicht über die Erfahrungen sprechen kann, die andere in ihrer queeren Community gemacht haben, weil sie diese nicht innerhalb einer gleichgeschlechtlichen Beziehung erlebt habe.

Im Oktober 2020 überraschte die Influencerin ihre Fans mit der freudigen Nachricht, dass ihr Partner um ihre Hand angehalten hat. Zwei Jahre später folgte dann die große Hochzeit, bei der sich Ischtar und Tommy das Jawort gaben. Diese Zeremonie stellte einen weiteren Meilenstein in der Beziehung der beiden dar, die immer wieder durch öffentliche Gesten der Zuneigung auffällt. "Es war wirklich der wunderschönste Tag. Wir sind immer noch überwältigt von den ganzen Eindrücken, der Liebe und den Emotionen", schrieb sie damals auf Instagram.

Getty Images Ischtar Isik, YouTuberin

Getty Images Ischtar Isik mit ihrem Mann Tommy, September 2024

Instagram / ischtarisik Ischtar Isik, deutsche Influencerin