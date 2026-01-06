Liebes-Aus: Für Georgia Love war 2025 das "härteste Jahr"

Georgia Love (37) macht einen Strich unter 2025 – und zwar öffentlich. Die frühere Bachelorette teilte kürzlich einen schonungslosen Jahresrückblick und nannte die vergangenen Monate die schwersten ihres Lebens. Sie und ihr Ex-Mann Lee Elliott hatten im Februar ihre Trennung bekanntgegeben, nach neun Jahren Beziehung und vier Jahren Ehe. Während Georgia ihren Beitrag mit Bildern von Glücksmomenten unterlegte, fiel ihre Botschaft klar aus: Schlussstrich, Neubeginn, aber nicht ohne Dankbarkeit. "Ich wollte keinen 2025-Rückblick posten, weil es das härteste Jahr meines Lebens war und ich einfach ins neue starten wollte", begann sie ihren Instagram-Post.

In ihrem längeren Text legte die Moderatorin nach und schlug versöhnliche Töne an: Beim Blick auf die Fotos habe sie gemerkt, "wie viele wunderbare, glückliche Momente" doch dabei gewesen seien. Sie berichtet von drei Auslandsreisen, davon, "die größte News-Story der jüngeren Geschichte" gecovert zu haben, dem Start eines neuen Podcasts – und einer Hochzeit im Freundeskreis. "Ich habe einen meiner besten Freunde verheiratet", verriet Georgia. Ihr Resümee: "Am Ende des Tages könnte 2025 als eines der allerbesten durchgehen. Die Dualität des Lebens, oder?"

Während Georgia ihre Mischung aus Schmerz und Dankbarkeit teilt, wirkt Lee auf Reisen deutlich gelöster. Der Realitystar zeigte sich zuletzt in Singapur im angesagten Restaurant Aniba, wo er mit einer Frau namens Patrisha und Freunden anstoßen durfte. Auf dem Foto legte Lee den Arm lässig um die Brünette, beide strahlten in die Kamera. Mit am Tisch saßen auch "MasterChef Australia"-Gewinnerin Diana Chan und ihr Mann Hugh Frecheville. Zuvor war Lee bereits mit Nachrichtenmoderatorin Carrie Bickmore in Verbindung gebracht worden, nachdem Berichte über häufige Besuche bei ihr und auffällige Likes auf ihrem Social-Media-Profil kursiert waren.

Instagram / georgiealove Georgia Love, Dezember 2025

Instagram / georgiealove Georgia Love, November 2025

Getty Images Georgia Love und Lee Elliott, TV-Stars