Mika Tatarkin fällt verletzungsbedingt bei "Let's Dance" aus

Kurz vor dem Start der neuen Staffel von Let's Dance gibt es traurige Neuigkeiten für die Fans der beliebten Tanzshow. Profitänzer Mika Tatarkin muss verletzungsbedingt aussetzen, wie der offizielle Instagram-Account der RTL-Show jetzt bekannt gibt: "Leider hat Mika Tatarkin einen Anriss am Bizepsanker erlitten und kann in der 19. Staffel nicht antreten." Für ihn wird nun Alexandru Ionel (31) einspringen, der mit einem prominenten Tanzpartner über das Parkett wirbeln wird. "Wir wünschen Mika eine schnelle und gute Besserung!", heißt es in der Nachricht.

Unter dem Beitrag sammeln sich zahlreiche Kommentare von Fans, die Mika eine schnelle Genesung wünschen und ihr Bedauern ausdrücken. "Nein, wir hatten uns so sehr gefreut, dass er dabei ist", heißt es etwa. Andere schreiben: "Oh nein [Mika] – du warst der Profi, auf den ich mich am meisten gefreut hatte." Gleichzeitig schwingt auch Vorfreude mit: Viele freuen sich, Alexandru nun doch in der Staffel sehen zu können: "Oh nein, gute Besserung Mika, aber ich freue mich, dass Alexandru doch dabei ist."

Noch vor wenigen Wochen sah es für Alexandru ganz anders aus: Der Tänzer hatte in seinem Podcast "A bis Z" erklärt, dass er in dieser Staffel eigentlich eine Pause einlegen wollte. "Es ist echt eine komische Nachricht. Ich bin auch sehr, sehr traurig", sagte Alexandru damals und sprach offen über den emotionalen Abschied von der Show. Besonders schwer fiel ihm die Trennung von seiner Frau Patricija (31), die weiterhin im Profi-Cast von RTL stand. Auch sein Kollege und Freund Zsolt (38) betonte, er werde ihn "sehr" vermissen.

