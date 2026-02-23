"Glück": So blickt Laura Larsson auf kinderlosen Alltag

Laura Larsson (36) hat in einem Gespräch im Podcast "Hotel Matze" mit Matze Hielscher offen über ihre Kinderlosigkeit und die damit verbundenen Gefühle gesprochen. Die Fernsehmoderatorin erzählte, dass sie sich beim Vergleich mit ihren Freundinnen, die bereits Kinder haben, manchmal unwohl fühle. Während sie selbst Zeit auf Pinterest verbringe, um sich Outfits auszusuchen und über neue Kleidungsstücke nachzudenken, sähen sich ihre Freundinnen mit einer ganz anderen Realität konfrontiert. Diese brächten ihre Kinder in die Kita, gingen arbeiten, holten die Kleinen wieder ab und kämpften mit zahnendem Nachwuchs, der ständig schreie. "Und dann schäme ich mich fast", gab Laura im Podcast zu.

Die Moderatorin, die bereits zu Gast bei "Kurzstrecke mit Pierre M. Krause" war, machte deutlich, dass sie sich durchaus bewusst sei, wie glücklich sie sich schätzen könne: "Ich bin mir meines Glücks völlig bewusst." Dennoch bringe diese unterschiedliche Lebenssituation sie zum Nachdenken. Lauras Alltag, ihre Interessen und ihre tägliche Routine seien näher an dem Leben ihrer zweiundzwanzigjährigen Schwester als an dem ihrer sechsunddreißigjährigen Freundin, erklärte sie im Gespräch mit Matze. Genau dieser Unterschied sei der Punkt, an dem sie manchmal ins Grübeln gerate: "Ich glaube, wenn ich jetzt ein Kind hätte, würde ich mich mit meinem Alter mehr im Einklang fühlen."

Dann hätte sie plötzlich eine Lebensrealität, Interessen und Themen, die besser zu denen ihrer Freundinnen passen würden, vermutete sie im Podcast. Die ehrlichen Worte der Moderatorin zeigen, wie unterschiedlich die Lebenswege von Frauen im gleichen Alter verlaufen können. Trotz aufkeimender Zweifel startet Laura bald mit ihrer ersten eigenen Fernsehsendung durch: Ab dem 4. Februar moderiert sie den "Neo Social Club". Zunächst ist das Format im ZDF-Stream verfügbar, ab dem 5. Februar läuft es zudem immer donnerstags um 22.15 Uhr bei ZDFneo. In der neuen Comedy-Show nimmt die kesse Blondine gemeinsam mit jeweils drei Gästen pro Episode die skurrilen Auswüchse der digitalen Welt ins Visier.

Anzeige Anzeige

Imago Laura Larsson, Podcasterin

Anzeige Anzeige

ZDF / Niels Freidel Laura Larsson, "Neo Social Club"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / pierre_m_krause Pierre M. Krause und Laura Larsson