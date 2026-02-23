Vanessa Borcks eigene Datingshow "Nessi in Love" geht los

Vanessa Borck (29) hat jetzt die erste Folge ihrer eigenen Datingshow "Nessi in Love" veröffentlicht. Das YouTube-Format, das der Influencerin helfen soll, die große Liebe zu finden, ist damit offiziell gestartet. In der Premiere hat Vanessa ihr erstes Date nach mehreren Monaten absolviert. Auf Instagram teilte Vanessa eine Bilderreihe von den Dreharbeiten und schwärmte sichtlich von der neuen Folge. "Ich liebe die Folge so sehr", schrieb sie zu den Aufnahmen. Ihre Follower lud sie ein, sich gemeinsam über die Episode auszutauschen und das Video mit einem Daumen nach oben zu unterstützen.

Während der Dreharbeiten musste sich die 29-Jährige offenbar auch mit ihrer Schwester Laura auseinandersetzen, die sie bei dem Projekt unterstützt. "Habe mir von meiner Schwester 20 Mal anhören müssen, wie inkompetent ich bin", verriet Vanessa humorvoll in ihrem Instagram-Post. Zudem erwähnte sie, dass ihr Haus nun endlich bewohnt sei. Ein besonderes Augenmerk legte die Influencerin auch auf einen Song, zu dem sie in der Folge tanzt. Dieser habe eine besondere Bedeutung für sie, schrieb sie ihren Followern.

Bereits vor zwei Monaten hatte Vanessa ihre Fans auf Instagram über die Anfänge von "Nessi in Love" informiert. Damals verriet die Influencerin, dass die Idee zu dem Herzensprojekt eigentlich von ihrer Schwester kam. "Ich kann es selbst kaum glauben… Wir machen wirklich unser eigenes Dating-Format", schrieb Vanessa damals glücklich. Besonders ins Schwärmen geriet sie über die Zusammenarbeit mit Seapoint Productions, die sie schon bei "Princess Charming" begleitet hatten. "Sie waren damals irgendwie wie eine zweite Familie für mich", betonte Vanessa und versprach ihren Fans schon damals viele emotionale und märchenhafte Momente.

Imago Vanessa Borck beim Charity Konzert Channel Aid – live in Concert 2025 im Deutschen Schauspielhaus, Hamburg

Instagram / nessiontour Vanessa Borck und ihre Schwester Laura, 2025

Imago Vanessa Borck bei der 77. Bambi-Verleihung in den Bavaria Filmstudios, München, 13. November 2025

