Prinz Williams schockierende Worte nach Trennung von Kate

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) erlebten im Jahr 2007 eine schmerzhafte Trennung, die beinahe das Ende ihrer Liebesgeschichte bedeutet hätte. Wie Russell Myers, Royal-Experte des Mirror, in seiner neuen Biografie "William and Catherine: The Intimate Inside Story" enthüllt, beendete William damals die vierjährige Beziehung, nachdem Kate ihm ein Ultimatum gestellt hatte. Sie forderte ihn auf, sich zu ihrer gemeinsamen Zukunft zu bekennen, oder sie würde die Konsequenzen ziehen und selbst gehen. William ließ die Trennung sogar offiziell von Clarence House bestätigen und machte damit öffentlich, dass die beiden kein Paar mehr waren. Nach der Trennung vertraute der Prinz einem hochrangigen Hofbeamten an: "Zumindest ist sie jetzt frei."

Doch kaum hatte William diese Worte ausgesprochen, begann er laut der Biografie bereits daran zu zweifeln, ob er die richtige Entscheidung getroffen hatte. In dieser entscheidenden Phase griff Queen Elisabeth II. (†96) ein und spielte eine Schlüsselrolle dabei, das Paar wieder zusammenzubringen, so Mirror. Die verstorbene Monarchin bestellte ihren Enkel kurz nach der öffentlichen Bekanntgabe der Trennung zu einem vertraulichen Gespräch und ermutigte ihn, auf sein Herz zu hören und seiner Beziehung noch eine Chance zu geben. Die Queen riet William, die Verbindung zu Kate wiederzubeleben und die zukünftige Königin zu heiraten.

William und Kate hatten sich während ihres Studiums an der Universität St. Andrews kennengelernt und eine Romanze begonnen. Die Biografie von Russell Myers, die am 26. Februar erscheint und bereits vorbestellt werden kann, beleuchtet das Leben des Paares von ihrem ersten Treffen bis heute. Myers, der das Paar seit fast einem Jahrzehnt als Teil der royalen Presse begleitet, hat in dem Buch auch weitere brisante Details enthüllt. So wird unter anderem aufgedeckt, wie William seinen in Ungnade gefallenen Onkel Andrew (66) nach dessen katastrophalem BBC-Interview 2019 sofort aus dem royalen Leben verbannen wollte und wie Kate mit ihrer Krebsdiagnose umging.

Getty Images Bei einem Besuch der Long Meadow Cidery spazieren Prinz William und Prinzessin Kate durch die Obstgärten

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate besuchen die Churchtown Primary School in Southport, um der Gemeinde nach dem Angriff 2024 beizustehen

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate beim Staatsbankett auf Schloss Windsor