"Bares für Rares"-XXL-Special: Am 1. April wartet Exotisches

Am 1. April kehrt Bares für Rares in einer XXL-Primetime-Ausgabe zurück und nimmt die Zuschauer mit auf eine ganz besondere Reise. Um 20.15 Uhr öffnet das ZDF erneut die Tore von Schloss Drachenburg, wo Horst Lichter (64) und sein Team unter dem Motto "Einmal um die Welt" internationale Raritäten unter die Lupe nehmen, wie das Presseportal berichtet. Von chinesischem Schnaps über französischen Schmuck hin zu einem Paravent einer brasilianischen Künstlerin – die Kostbarkeiten dieser Folge führen die Moderationslegende und die Expertinnen und Experten rund um den gesamten Globus. Die Sendung ist ab dem gleichen Datum auch im Streaming-Portal des Senders abrufbar.

Zu den Highlights der Show zählt ein besonders kurioser Gegenstand, den Schauspieler Benjamin Sadler mitbringt: ein Blechspielzeug in Form eines Motorrad fahrenden Affen. Die Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Wendela Horz, Sven Deutschmanek (49) und Detlev Kümmel prüfen, ob die Rarität tatsächlich so exotisch ist, wie sie auf den ersten Blick wirkt. Im Händlerraum warten dann Daniel Meyer (52), Susanne Steiger (43), Wolfgang Pauritsch (54), Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling, Fabian Kahl (34) und Benjamin Leo Leo darauf, sich heiße Bieterduelle um die internationalen Schätze zu liefern.

In der Vergangenheit zeigte sich immer wieder, dass bei "Bares für Rares" manchmal gerade die scheinbar banalsten Dinge am meisten überraschten – sowohl die Händler als auch die Zuschauer. So brachten Carolin Kantlehner und Kolja Schütz ein ungewöhnliches Manga-Gemälde der japanischen Künstlerin Ayako Rokkaku in die Sendung, bei dem die nur scheinbar abgerissene Pappe für Verwunderung sorgte. Horst meinte irritiert: "Oben ist ja die Pappe nur abgerissen." Doch Expertin Bianca klärte auf: "Das ist extra. Ansonsten ist der Zustand tipptopp, 1A." Die Überraschung folgte auf dem Fuß: Das Werk wurde auf 15.000 bis 18.000 Euro geschätzt – aus einem scheinbaren Mangel wurde ein echtes Highlight.

