Sohn von WWM-Kandidatin hält Günther Jauch für seinen Opa

In der zweiten Folge von Wer wird Millionär? nach der Sendepause sorgte Kandidatin Melanie Offermann für einen amüsanten Moment, als sie Günther Jauch (69) eine kuriose Familiengeschichte erzählte. Nach der beantworteten 4000-Euro-Frage berichtete sie laut Südwest Presse von einem Erlebnis mit ihrem damals sechsjährigen Sohn. Der Junge war eines Abends eigentlich schon im Bett, stand jedoch noch einmal auf und kam ins Wohnzimmer, wo die Eltern gerade die Quizshow im Fernsehen schauten. Als er Günther im Studio sah, fragte er irritiert: "Warum guckt ihr Opa?" In diesem Moment wurde Melanie klar, dass ihr Vater offenbar eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Moderator hat. Statt die Verwechslung aufzuklären, ließ sie ihren Sohn jedoch in dem Glauben, sein Großvater moderiere nebenbei eine große Fernsehshow.

Die Wahrheit kam jedoch an Weihnachten ans Licht, als der echte Opa mit am Tisch saß, während im Fernsehen ein Feiertagsspecial von "Wer wird Millionär?" lief. Plötzlich gab es zwei Opas – einen im Wohnzimmer und einen im TV-Studio. Spätestens da wurde dem Jungen klar, dass hier etwas nicht stimmen konnte. Günther kommentierte die Geschichte trocken: "Das ist ja schlimmer, als wenn jemand merkt, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt." Er erzählte, dass er schon häufig gehört habe, er sehe angeblich aus wie der Onkel, Schwiegersohn oder ein entfernter Bekannter von irgendwem – diese Ähnlichkeit könne er meist aber nicht nachvollziehen. Deshalb verlangte er kurzerhand einen Bildbeweis.

Tatsächlich wurde im Studio ein Foto von Melanies Vater eingeblendet, und das Publikum konnte sich selbst überzeugen – eine gewisse Ähnlichkeit war nicht von der Hand zu weisen. Günther nahm das Bild mit Humor und ließ ausrichten: "Richten Sie ihm bitte aus, sein Haupthaar ist weniger schütter als bei mir, aber so komische Pullover habe ich auch reihenweise zu Hause." Zum Abschluss schickte er augenzwinkernd Grüße an den Opa und kündigte an, ihn als Double in seine Kartei aufzunehmen. Die Folge läuft am heutigen Montagabend um 20:15 Uhr auf RTL.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2026

Anzeige Anzeige

RTL Günther Jauch mit seinen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?"

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?"-Moderator

Anzeige