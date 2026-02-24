Royals
Schwangere Ana Johnson fuhr fast in Notaufnahme mit Maui
Schwangere Ana Johnson fuhr fast in Notaufnahme mit MauiInstagram / anajohnsonZur Bildergalerie

Schwangere Ana Johnson fuhr fast in Notaufnahme mit Maui

- Sandrine Palme
Lesezeit: 2 min

Ana Johnson (32) durchlebt gerade alles andere als eine entspannte Zeit vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Die Influencerin ist hochschwanger und zeigte sich jetzt völlig erschöpft auf Instagram. Auf einem Foto blickt sie sichtlich fertig in die Kamera und berichtet ihren Followern von einem äußerst anstrengenden Tag. Der Grund für die Belastung: Ihr Sohn Maui leidet an Magen-Darm-Beschwerden, die Ana in der vergangenen Nacht kaum schlafen ließen. "100-mal darüber nachgedacht, heute Nacht in die Notaufnahme zu fahren", schrieb die Social-Media-Star zu dem Beitrag.

Die angespannte Situation wurde durch weitere Verpflichtungen noch verstärkt. Bereits um acht Uhr morgens war Ana mit dem kranken Maui beim Kinderarzt. Gleichzeitig musste sie sich um Handwerker kümmern, die sowohl auf ihrer Hausbaustelle als auch in der Wohnung wegen einer neuen Küche vor Ort waren. Zusätzlich stand noch die Geburtsanmeldung im Krankenhaus an. "Richtig bescheidener Tag, wo mal wieder alles zusammenkommt", fasste Ana die Lage zusammen. Besonders bitter für die werdende Mutter: Ein zweitägiger Mädelstrip, auf den sie sich schon seit Wochen gefreut hatte, fällt nun wahrscheinlich für sie aus.

Ana ist mit ihrem Partner verheiratet und bereits Mutter des kleinen Maui. Die 32-Jährige teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Influencerin und Model auf Social Media. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich diesmal ungeschminkt und authentisch. "Super nah am Wasser gebaut ergibt keine gute Kombi für einen Montag", gestand sie ihren Followern und verabschiedete sich mit den Worten: "Melde mich für heute erstmal ab." Mit ihrer ehrlichen Art gibt die Influencerin einen Einblick in die Realität des Alltags als Mutter und zeigt, dass auch die Endphase einer Schwangerschaft alles andere als glamourös sein kann.

Ana Johnson und ihr Sohn Maui, November 2025
Instagram / anajohnson
Ana Johnson und ihr Sohn Maui, November 2025
Ana Johnson, Februar 2026
Instagram / anajohnson
Ana Johnson, Februar 2026
Ana Johnson im September 2024
Instagram / anajohnson
Ana Johnson im September 2024
