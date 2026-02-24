Schwangere Ana Johnson fuhr fast in Notaufnahme mit Maui

Ana Johnson (32) durchlebt gerade alles andere als eine entspannte Zeit vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Die Influencerin ist hochschwanger und zeigte sich jetzt völlig erschöpft auf Instagram. Auf einem Foto blickt sie sichtlich fertig in die Kamera und berichtet ihren Followern von einem äußerst anstrengenden Tag. Der Grund für die Belastung: Ihr Sohn Maui leidet an Magen-Darm-Beschwerden, die Ana in der vergangenen Nacht kaum schlafen ließen. "100-mal darüber nachgedacht, heute Nacht in die Notaufnahme zu fahren", schrieb die Social-Media-Star zu dem Beitrag.

Die angespannte Situation wurde durch weitere Verpflichtungen noch verstärkt. Bereits um acht Uhr morgens war Ana mit dem kranken Maui beim Kinderarzt. Gleichzeitig musste sie sich um Handwerker kümmern, die sowohl auf ihrer Hausbaustelle als auch in der Wohnung wegen einer neuen Küche vor Ort waren. Zusätzlich stand noch die Geburtsanmeldung im Krankenhaus an. "Richtig bescheidener Tag, wo mal wieder alles zusammenkommt", fasste Ana die Lage zusammen. Besonders bitter für die werdende Mutter: Ein zweitägiger Mädelstrip, auf den sie sich schon seit Wochen gefreut hatte, fällt nun wahrscheinlich für sie aus.

Ana ist mit ihrem Partner verheiratet und bereits Mutter des kleinen Maui. Die 32-Jährige teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben als Influencerin und Model auf Social Media. In ihrer Instagram-Story zeigte sie sich diesmal ungeschminkt und authentisch. "Super nah am Wasser gebaut ergibt keine gute Kombi für einen Montag", gestand sie ihren Followern und verabschiedete sich mit den Worten: "Melde mich für heute erstmal ab." Mit ihrer ehrlichen Art gibt die Influencerin einen Einblick in die Realität des Alltags als Mutter und zeigt, dass auch die Endphase einer Schwangerschaft alles andere als glamourös sein kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson und ihr Sohn Maui, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Februar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / anajohnson Ana Johnson im September 2024

Anzeige