Private Einblicke: So lebt Gina Schumacher auf Pferderanch

Gina-Maria Schumacher (28) öffnet die Tore zu ihrer Pferderanch: In der ersten Folge ihres neuen YouTube-Formats gibt die Profi-Reiterin Einblicke in ihren Alltag auf der XCS Ranch in Texas – vom ersten Training am Morgen über die Arbeit im Stall bis hin zu ihrem legendären Cowgirl-Kleiderschrank. Mit dabei sind laut Bunte ihre Mutter Corinna und Ehemann Iain, die an ihrer Seite wirken und organisieren. "Ich bin meistens nicht sehr hilfreich. Ich reite nur und kümmere mich um Millie", scherzt Gina in dem Clip. Die 28-Jährige zeigt Reithalle, Weiden und ein Detail, das selbst eingefleischte Western-Fans staunen lässt: einen eigenen Wellnessbereich für die Vierbeiner.

Die Ranch, seit 2012 im Besitz der Familie, ist ein Mekka für Reining-Pferde – Zucht, Training und Turniervorbereitung greifen hier ineinander. In der neuen Folge demonstriert die Sportlerin ihre Routine mit den Pferden, spricht über Präzision und Vertrauen im Sattel. "Ich trainiere und reite jeden meiner vierbeinigen Partner selbst", erklärt Gina in dem Video. Ein Herzstück des Clips ist der Showraum, den Corinna zusammen mit Iain auf die Beine gestellt hat: Hochwertige Western-Sättel reihen sich an bunte Showpads für jeden Wettbewerb, alles penibel sortiert und bereit für den nächsten Start. Später schwenkt die Kamera in den Saloon-Bereich der Ranch, wo Gina und Corinna mit dem Team essen und feiern – ein Ort, der Arbeitstag und Familienzeit zusammenbringt und die Atmosphäre der Ranch greifbar macht.

Abseits der Einblicke in Sättel, Ställe und Showpads zeigt das Video auch, wie tief Ginas Leben mit der Ranch und ihren Liebsten verwoben ist. Die 2024 verheiratete Sportlerin hat sich im Reining längst einen eigenen Namen gemacht. Tochter Millie ist inzwischen fester Teil dieses Lebens zwischen Weide und Turnier, während Ehemann Iain als Unterstützer im Hintergrund gilt und zusammen mit Corinna nicht nur den Showraum, sondern offenbar auch viele Momente im Alltag mitgestaltet. Die Ranch in Texas ist für Gina damit nicht nur professionelle Trainingsbasis, sondern auch ein Rückzugsort, an dem Arbeit, Familie und ihre große Pferdeliebe ganz selbstverständlich ineinander übergehen.

Getty Images Gina Schumacher, Western- und Springreiterin

Getty Images Gina-Maria Schumacher bei einem Reitturnier

Instagram / gina_schumacher Gina teilt ein süßes Familienfoto