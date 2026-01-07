TV-Revolution bei RTL: Beliebte Sendungen werden gestrichen

Eine Nachricht, die viele TV-Zuschauer überraschen dürfte: Nach fast 20 Jahren verschwindet das beliebte Vox-Format "Prominent" jetzt aus dem Programm. Auch das RTL-Pendant "Gala", das erst 2022 gestartet war, wird eingestellt. Die beiden Sendungen fallen nun den umfassenden Sparmaßnahmen zum Opfer, die aktuell bei der Sendergruppe umgesetzt werden. Nach Informationen der Bild laufen die Umbauarbeiten sowohl vor als auch hinter den Kulissen auf Hochtouren. Demnach müssen rund 600 Angestellte von RTL um ihre Stellen bangen.

Besonders hart trifft der Umbau die prominenzlastigen Formate. Neben "Prominent" und "Gala" wird auch das Kurzformat "#Vox Stimme" beendet. VIP-Themen sollen jedoch nicht komplett verschwinden: RTL plant laut Watson, die Promi-Inhalte künftig im Format "Exclusiv" zu bündeln und ab dem 17. Januar 2026 täglich auszustrahlen. Neben den Änderungen im Unterhaltungssektor sind auch die Nachrichtenformate betroffen. Ein neues Morgenprogramm mit ntv ersetzt ab Frühjahr 2026 die bisherigen Sendungen "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8", die bisher unter anderem von Annett Möller (47) moderiert wurden. Zudem will der Sender in der Primetime stärker auf investigative Formate wie "Team Wallraff" und "Stern investigativ" setzen.

Besonders "Prominent" galt seit 2006 als feste Größe im Vox-Programm. Im Laufe der Jahre wurde die Sendung unter anderem von Nina Bott (48), Nova Meierhenrich (52) und Amira Aly (33) moderiert. Zuletzt führte jedoch Moderatorin Laura Dahm (39) durch die Sendung. Trotz der großen Veränderungen in der Senderlandschaft bleibt die Hoffnung, dass zumindest einige bekannte Gesichter in anderen Formaten wieder auftauchen. Es bleibt nun abzuwarten, wie es für die Mitarbeiter und Formate mit der aktuellen Neuausrichtung von RTL weitergehen wird.

Anzeige Anzeige

Imago Moderatorin Laura Dahm beim 30. RTL-Spendenmarathon 2025

Anzeige Anzeige

Wenzel, Georg / Action Press Annett Möller bei den Green Awards in Berlin

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Amira Aly, September 2025