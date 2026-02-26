Rassismus-Vorwürfe: Aleksandar Petrovic meldet sich zu Wort

Aleksandar Petrovic (34) hat sich zu den Rassismus-Vorwürfen geäußert, die kürzlich nach der Ausstrahlung von #CoupleChallenge im Raum standen. Chika Ojiudo-Ambrose hatte auf Social Media über belastende Situationen während der Dreharbeiten gesprochen, in denen sie sich rassistisch beleidigt gefühlt habe. Obwohl die Reality-Bekanntheit keine konkreten Namen nannte, vermuteten viele Fans, dass Aleks gemeint sein könnte. Der 34-Jährige bezog nun in einer Instagram-Fragerunde Stellung zu den Anschuldigungen und wies die Vorwürfe entschieden zurück. "Ich habe mich bisher nicht einmal dazu geäußert, weil das einfach erstunken und erlogen ist", stellte Aleks klar.

Laut dem Realitystar sei die Darstellung der Situation, wie sie von Chika geschildert wurde, nicht korrekt. Er beschuldigte Chika und ihre Frau Carina Nagel, mit den Vorwürfen nur Aufmerksamkeit erregen zu wollen. "Es ist aber auch nicht der Rede wert, weil es einfach nur peinlich ist und ein verzweifelter Versuch, wieder irgendwie Aufmerksamkeit zu kriegen", erklärte Aleks weiter und warf dem Paar vor, "über Leichen" zu gehen. Als Beispiel nannte er Situationen während der Show, in denen die beiden angeblich Emmy (26) gegenüber falsche Aussagen über seine Beziehung zu Vanessa (26) gemacht hätten.

Besonders kritisierte Aleks, dass Chika und Carina sogar den Sohn von Virginia Weiss verbal angegriffen hätten, obwohl diese dem Paar bei der Auswanderung nach Zypern geholfen habe. "Die beiden kennen einfach keine Grenzen", erklärte der Social-Media-Star. Chika hatte zuvor bei "#CoupleChallenge" gemeinsam mit Carina teilgenommen und in ihren Instagram-Stories mehrere Vorfälle geschildert, bei denen sie sich während der Dreharbeiten unwohl gefühlt habe. Sowohl Chika als auch Aleks haben in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in ihr Privatleben und ihre Beziehungen gegeben und lassen ihre Community eng an Höhen und Tiefen aus ihrem Alltag teilhaben – auch jetzt, wo es um sehr persönliche Erfahrungen und empfindliche Grenzen geht.

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic, Realitystar

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chika, Reality-TV-Bekanntheiten

RTL2 Andrew und Virginia bei #CoupleChallenge 2026