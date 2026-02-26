Vermisste Mutter: Megyn Kelly hinterfragt Savannahs Worte

Megyn Kelly (55) hat in ihrem Podcast "The Megyn Kelly Show" eine neue Aussage von Savannah Guthrie (54) zum Verschwinden ihrer Mutter Nancy genauer unter die Lupe genommen. Die "Today"-Moderatorin hatte in einem aktuellen Instagram-Video unter Tränen erklärt: "Ich melde mich, um zu sagen, dass es Tag 24 ist, seit unsere Mutter mitten in der Nacht aus ihrem Bett geholt wurde." Megyn griff diese Formulierung auf und betonte: "Das hat bisher niemand so gesagt." Die 55-Jährige verwies darauf, dass der Sheriff diese Vermutung früh geäußert, sie dann aber zurückgenommen und gesagt hatte, er wolle nicht bestätigen, ob Nancy tatsächlich aus ihrem Bett geholt worden sei. "Aber da ist es, direkt von Savannah Guthrie selbst. Das ist eine Neuigkeit", erklärte die Podcasterin.

Auch James Hamilton, Gründer der Hamilton Security Group und Gast in Megyns Podcast, spekulierte daraufhin, ob Savannah möglicherweise mehr wisse als die Öffentlichkeit. "Ich stimme dir zu. Ich denke wirklich... dass Savannah etwas weiß, was wir nicht wussten, und jetzt wissen wir es: Sie wurde aus ihrem Bett geholt", sagte er. Die Ermittlungen im Fall der 84-jährigen Nancy laufen weiterhin auf Hochtouren. Nachdem die Belohnung für Hinweise, die zum "Auffinden" der vermissten Frau beitragen, auf eine Million Dollar (rund 850.000 Euro) erhöht wurde, meldete das FBI Hunderte neuer Hinweise.

Nancy war zuletzt am Abend des 31. Januar von Familienmitgliedern gesehen worden und soll aus ihrem Haus in Tucson, Arizona, entführt worden sein. Eine Blutspur auf ihrer Veranda wurde als Nancys Blut identifiziert. Die Ermittler veröffentlichten Überwachungsaufnahmen eines maskierten Verdächtigen, der offenbar an ihrer Türklingel-Kamera hantierte, und gaben bekannt, DNA-Spuren am Tatort gefunden zu haben. Die Analyse gestaltet sich jedoch schwierig, da das genetische Material laut Sheriff Chris Nanos von mehr als einer Person stammt. Savannah und ihre Familie durchleben seit dem Verschwinden ihrer Mutter eine dramatische Zeit voller Sorge und Ungewissheit. Dass nun eine derart hohe Belohnung ausgelobt wurde und die Ermittler auf zahlreiche neue Hinweise blicken, nährt die Hoffnung, dass die Ungewissheit bald ein Ende finden könnte.

Getty Images Megyn Kelly, Journalistin

Instagram / savannahguthrie Savannah Guthrie mit ihren Geschwistern, kurz nach der angeblichen Entführung ihrer Mutter, Februar 2026

