Genrewechsel: Ryan Reynolds erzählt Gutenachtgeschichten

Ryan Reynolds (49) wagt sich in ein neues Terrain und wird zum Geschichtenerzähler für die Kleinsten. Der Schauspieler bekommt mit "Bedtime Stories with Ryan" seine eigene Live-Action-Serie bei Nickelodeon, die vom 2. bis 13. März auf dem Sender Nick Jr. ausgestrahlt wird. Insgesamt umfasst die erste Staffel laut Deadline zehn Episoden. In der Show liest Ryan neue und klassische Gutenachtgeschichten vor, während die Erzählungen um ihn herum auf magische Weise zum Leben erwachen.

Der Sender veröffentlichte vor Kurzem einen Trailer zur Show auf YouTube. Die Idee stammt aus der Kreativschmiede Maximum Effort, die Ryan gemeinsam mit George Dewey gegründet hat. Regie führte Vincent Peone, produziert wurde die erste Staffel unter anderem von Kelly Girth, Kevin Hill und Victoria Shamshoyan, außerdem sind Fubo Studios, ArtClass und Loon Productions beteiligt. Für die Musik zeichnet die Band Sleeping At Last verantwortlich, die für ihre sanften, emotionalen Songs bekannt ist.

Maximum Effort, Ryans Produktionsfirma, hat sich in den vergangenen Jahren bereits einen Namen gemacht. Neben den Deadpool-Filmen produzierte das Unternehmen auch Projekte wie "Free Guy", "The Adam Project" und die Dokumentarserie "Welcome to Wrexham". Für Ryan ist "Bedtime Stories with Ryan" ein Herzensprojekt. Der Schauspieler, der selbst vierfacher Vater ist, spricht in Interviews immer wieder darüber, wie wichtig ihm gemeinsame Zeit mit seiner Familie ist und wie sehr er Alltagsmomente mit seinen Kindern schätzt.

Getty Images Ryan Reynolds, 2025

Landmark Media Press and Picture/ ActionPress "Deadpool" mit Ryan Reynolds

Imago Ryan Reynolds und Tochter Inez in Manhattan