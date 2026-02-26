17 Kilo mehr: Das stört schwangere Karina Wagner am meisten

Influencerin Karina Wagner (29) gewährt auf Instagram tiefe Einblicke in ihre Schwangerschaft und beantwortet in einer Fragerunde die neugierigen Fragen ihrer Fans. Ein Thema, das dabei besonders im Fokus steht, ist ihre Gewichtszunahme während der vergangenen Monate. Die werdende Mutter verrät: "Also, es sind jetzt 17 Kilo ungefähr und ich werde auf jeden Fall danach berichten, wie schnell oder langsam die wieder runtergehen." Dabei kündigt sie bereits an, auch nach der Geburt transparent über die Veränderungen ihres Körpers sprechen zu wollen.

Besonders ab dem vierten und fünften Monat sei es bei ihr recht schnell mit der Gewichtszunahme gegangen, berichtet Karina weiter. Der Grund dafür sei, dass Hunger, Appetit und auch Gelüste zurückgekehrt seien. Aktuell habe sich die Zunahme wieder verlangsamt, doch dafür mache ihr etwas anderes zu schaffen: Wassereinlagerungen. "Nur die Wassereinlagerung quillt extrem auf... auch im Gesicht. Und das 'stört' mich am meisten, wenn ich morgens in den Spiegel schaue", gibt sie ehrlich zu. Es habe sogar Tage gegeben, an denen sie geweint habe, weil sie ihren eigenen Körper nicht wiedererkannt habe und die Hormone gekickt hätten. An anderen Tagen wiederum habe sie sich gedacht, es sei ganz egal und sie wolle die Zeit einfach genießen. "Ich bin ja gespannt, wie das alles so nach der Geburt sein wird!", fügt sie hinzu.

Vor zwei Wochen herrschte bei der Influencerin und Steffen Vogeno große Aufregung, denn beide spekulierten auf TikTok fleißig darüber, wann ihr Baby wohl das Licht der Welt erblicken würde. Karina tippte optimistisch: "Mein Tipp: An meinem Geburtstag wird er kommen." Damit meinte sie den 2. März. Steffen widersprach lachend und sagte: "Nächste Woche geht es los." Die beiden Realitystars nahmen die Raterei mit viel Humor – besonders als Steffen scherzte: "Er ist absolut ready. Er hat mit mir gesprochen, er hat zu mir gesagt: 'Steffen, wenn du das Kommando gibst...'", woraufhin die Influencerin amüsiert nachhakte: "Er nennt dich Steffen?" Steffen bestätigte und meinte grinsend, das sei aus Respekt.

ActionPress Karina Wagner, Reality-TV-Star

Instagram / valentinakarina Schwangere Karina Wagner, Realitystar

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025