"Zerbrechlich": Daniel Lotts Frau Eva teilt erstes Babybild

Daniel Lott und seine Frau Eva erleben gerade eine extrem emotionale Zeit im Krankenhaus. Der Realitystar und seine Partnerin sind zum zweiten Mal Eltern geworden, doch ihr Sohn Leo kam deutlich zu früh zur Welt und liegt aktuell auf der Kinderintensivstation. Auf einem neuen Instagram-Foto zeigt Eva jetzt erstmals ihren kleinen Jungen, der an mehreren Kabeln angeschlossen ist und auf ihrer Brust ruht. Die frischgebackene Zweifachmama lächelt überglücklich in die Kamera, während sie ihren Sohn ganz nah bei sich hält. Zu dem Bild teilt sie sehr persönliche Zeilen über die vergangenen Wochen voller Hoffen und Bangen – und macht deutlich, was für ein Kämpfer ihr kleiner Leo ist.

"Du bist viel zu früh auf diese Welt gekommen, Leo. Und trotzdem warst du von der ersten Sekunde an ein Kämpfer. Ein Löwe. So klein – und doch mit einer Kraft, die größer ist als alles, was ich je gespürt habe", schreibt sie. Die Influencerin berichtet, dass sie und ihr Baby acht Wochen lang gemeinsam gekämpft haben – zwischen Hoffen und Bangen, leisen Gesprächen mit ihm in ihrem Bauch und unzähligen Bitten um mehr Zeit. Jetzt liege Leo endlich auf ihrer Brust, erklärt Eva und fügt hinzu: "So warm. So zerbrechlich. Dein kleiner Atem auf meiner Haut ist das größte Geschenk meines Lebens. Ich könnte nicht glücklicher sein. Nicht dankbarer. Nicht stolzer."

Für Daniel und Eva ist Leo das zweite Kind – und der Start ins Familienglück verläuft diesmal unter besonderen Vorzeichen. In ihrer Story hatte die Influencerin vor Kurzem bereits berichtet, wie überwältigend es sich angefühlt hat, ihren Sohn erstmals auf der Brust zu halten, nachdem er als Frühchen zur Welt gekommen war. "Ihr wisst nicht, was passiert ist heute. Ich hatte Leo das erste Mal auf der Brust zum Kuscheln. Dieses Gefühl kann man nicht in Worte fassen", schrieb die Social-Media-Bekanntheit zu einem Selfie aus dem Krankenhausbett. Sichtlich überwältigt betonte sie weiter: "Ich bin jetzt fix und fertig und muss das erstmal verarbeiten. Diesen Moment werde ich niemals vergessen."

Instagram / ivy.zlr Eva Lott und ihr Sohn Leo, Februar 2026

Instagram / ivy.zlr Eva und Daniel Lott, Januar 2026

Instagram / ivy.zlr Daniel Lotts Frau Eva, Januar 2026