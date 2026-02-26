Dschungel-Aussagen: Umut Tekin bat Ex Emma um Verzeihung

Umut Tekin (28) und Emma Fernlund (25) haben nach seinem Auftritt im diesjährigen Dschungelcamp ein klärendes Gespräch geführt. Während seiner Zeit im australischen Busch hatte der Realitystar einige unschöne Worte über seine Ex verloren. Doch wie Emma jetzt im "Blitzlichtgewitter"-Podcast verrät, zeigte Umut im Nachhinein Reue und suchte das Gespräch mit ihr. "Ich bin ehrlich: In Miami habe ich nicht viel davon mitbekommen. Aber ja, ich habe natürlich die essenziellen Dinge gesehen und gehört", erzählt die Influencerin. Sie sei auch ein bisschen traurig gewesen über seine Aussagen.

Doch Umut entschuldigte sich bei Emma für sein Verhalten im Camp. "Ich habe auch mit Umut geredet nach dem Dschungel tatsächlich, und er hat sich auch bei mir entschuldigt für die Dinge, die er gesagt hat. Mit dem zur Seite spucken und so – das war halt nicht so die feine englische Art, weil wir eigentlich ein gutes Verhältnis haben", erklärt Emma im Interview. Sie fand es schön, dass er diesen Schritt gegangen ist und respektiert seine Entschuldigung. "Und ja, alles cool", fasst sie die Situation zusammen.

Vor ein paar Wochen sorgte zudem der heftige Streit zwischen Ariel (22) und Umut für Schlagzeilen im Dschungelcamp. Es ging darum, ob einer von beiden eine Romanze vor laufenden Kameras inszenieren wollte. Umut behauptete, Ariel habe bereits vor der Show eine gemeinsame Lovestory vorgeschlagen. Ariel wies das entschieden zurück. Für zusätzlichen Wirbel sorgte Umuts Ankündigung, ein aufgenommenes Telefonat mit Ariel veröffentlichen zu wollen. Emma verriet dazu im "Bild Buschfunk": "Also laut Umut stimmt das, dass sie ihm gesagt hat: 'Hey, bei Leyla und Mike kam das doch damals so gut an, lass uns das doch auch mal machen.'" Obwohl das Dschungelcamp nun vorbei ist, streiten sich Ariel und Umut immer noch darüber, wer von beiden die angebliche Lovestory ins Leben gerufen hat.

Instagram / umut_tekin41 Emma Fernlund und Umut Tekin im Sommer 2025

Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund und Umut Tekin, Realitystars

RTL Umut Tekin und Ariel im Dschungelcamp 2026