Sarah Michelle Gellar gedenkt Michelles erstem Todestag

Ein Jahr nach dem Tod von Michelle Trachtenberg (†39) hat ihre Schauspielkollegin und enge Vertraute Sarah Michelle Gellar (48) ihr ein emotionales Denkmal gesetzt. Auf Instagram veröffentlichte sie eine bewegende Bilderserie, die die gemeinsame Zeit der beiden Frauen dokumentiert. Die Bilder erzählen von einer Freundschaft, die weit über das professionelle Miteinander hinausging und tief in den Alltag beider Frauen verwoben war. Besonders eindrucksvoll: Michelle war sogar bei den Kindergeburtstagen von Sarah Michelles Kindern dabei. "Ich bin mir nicht sicher, wie es schon ein Jahr sein kann. Ich gehöre zu den Glücklichen, die über 30 Jahre Erinnerungen mit dir teilen durften", so Sarah Michelle. Dies begann alles noch vor Buffy, nämlich bei gemeinsamen Arbeiten für die Seifenoper "All My Children".

Michelle war am 26. Februar 2025 in New York City verstorben. Wie der städtische Leichenbeschauer laut Deadline später offiziell bestätigte, starb sie eines natürlichen Todes, verursacht durch Komplikationen infolge einer Diabetes-Erkrankung. Wenige Monate vor ihrem Tod hatte sie noch eine Lebertransplantation erhalten. All das macht den Verlust für jene, die ihr nahestanden, nicht weniger schmerzhaft – im Gegenteil. Sarah Michelle nutzte den Jahrestag nicht nur, um der Trauer Ausdruck zu verleihen, sondern auch, um ein klares Versprechen abzugeben: "Du warst vielleicht nicht lang genug bei uns, aber wir werden dafür sorgen, dass alle sich an dich erinnern." Michelle hinterließ ein vielschichtiges schauspielerisches Erbe: Neben ihrer Rolle als Dawnie in "Buffy" war sie in Gossip Girl, Law & Order, "Six Feet Under" und zahlreichen weiteren Produktionen zu sehen – ein Beleg für ihre enorme Bandbreite als Darstellerin.

Bereits zum Zeitpunkt von Michelles Tod hatten sich mehrere Kolleginnen und Kollegen öffentlich geäußert. Alyson Hannigan (51), die bei "Buffy" jahrelang an Michelles Seite stand, erklärte: "Ich bin zutiefst betrübt über die Nachricht von Michelles Tod. Sie brachte eine liebevolle Energie ans Set von 'Buffy'. Meine Gedanken sind bei Michelles Familie und Freunden." Auch David Boreanaz (56) meldete sich mit kurzen, aber aufrichtigen Worten zu Wort. Selbst Blake Lively (38) würdigte sie mit einem langen, persönlichen Statement, in dem sie das unverwechselbare Charisma der Verstorbenen beschrieb. "Wenn ich an dich denke, kommt mir dieses Lächeln in den Sinn, das dein ganzes Gesicht erfüllte und anderen so viel Freude bereitete", erinnert sich Sarah Michelle ein Jahr später.

Instagram / sarahmgellar Michelle Trachtenberg und Sarah Michelle Gellar am Set von "Buffy"

Getty Images Blake Lively und Michelle Trachtenberg mit dem Cast von "Gossip Girl", 2010

