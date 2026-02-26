Samira Yavuz verrät: So muss ihr Traummann sein

Samira Yavuz (32) hat ihren Fans einen detaillierten Einblick in ihre Wünsche und Vorstellungen gegeben, die sie an einen neuen Partner hat. Die Realitydarstellerin, die seit ihrer Trennung von Serkan Yavuz (32) wieder Single ist, beschrieb in ihrer Instagram-Story ausführlich, was für sie bei einem Mann wichtig wäre. Viel Nähe steht dabei ganz oben auf ihrer Liste. "Ich brauch viel Körperkontakt. Mag das, wenn ich in den Arm genommen werde, wenn ich sauer bin", erklärte sie. Zudem soll ihr zukünftiger Partner nachsichtig mit ihr sein, wenn sie mal zickig reagiert, und vor allem loyal sein.

Besonders wichtig ist Samira, dass ein neuer Mann in ihrem Leben ihre Kinder akzeptiert. "Sollte meine Kinder lieben lernen, mich gibt's nur in der Kombi", stellte sie unmissverständlich klar. Er solle ein Mann sein, der Initiative ergreift und Verantwortung übernehmen kann. Spontanität und die Lust am Reisen sind ebenfalls Eigenschaften, die sie sich wünscht. Gleichzeitig soll er ihr Freiraum geben, aber trotzdem präsent bleiben. Optisch hat Samira kaum Ansprüche, außer dass er gerne größer sein darf als sie. Attraktiv findet sie es außerdem, wenn ein Mann selektiv ist und nicht jede Frau ansprechend findet.

Am Ende ihrer Wunschliste wurde Samira besonders deutlich, was ihre Erwartungen an eine Beziehung angeht. Sie möchte, dass ihr Partner seine Zeit am liebsten mit ihr verbringt, denn für sie ist es wichtig, ein echtes Team zu sein. "Call me crazy, aber ich will die Königin sein, dann mach ich ihn auch zum König. All in or nothing", schrieb sie. Dass sie grundsätzlich bereit für eine neue Liebe ist, hatte die Zweifachmutter auch in der Instagram-Fragerunde verraten. Sie betonte allerdings, dass es nicht so einfach sei, den Richtigen zu finden, da sie genau wisse, was sie wolle – und das gebe es nicht so oft.

Imago Samira Yavuz beim Abflug ins RTL-Dschungelcamp 2026 am Frankfurter Flughafen

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Realitystar