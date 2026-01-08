Depeche Mode erobern Netflix mit magischem Konzerterlebnis

Depeche Mode erobern mit ihrem neuen Konzertfilm "M" nun auch Netflix. Ab Freitag können Fans das magische Live-Erlebnis, das bei drei ausverkauften Konzerten im Herbst 2023 in Mexico City aufgezeichnet wurde, bequem von zu Hause aus genießen. Mit ihrer "Memento Mori"-Tournee begeisterte die Kultband bereits zweihunderttausend Zuschauer vor Ort. Dabei werden laut Oe24 unter anderem Chart-Hits wie "Everything Counts" und "Personal Jesus" sowie der brandneue Song "In the End" zu hören sein.

Inszeniert wurde das Projekt vom mexikanischen Filmemacher Fernando Frias, der sich mit seinen preisgekrönten Werken international einen Namen gemacht hat. Seine Vision für "M" war es laut Oe24, eine emotionale Reise durch die Musik von Depeche Mode zu schaffen und zugleich die Verbindung zwischen ihrer Kunst und der Auseinandersetzung mit Tod und Sterblichkeit in der mexikanischen Kultur zu beleuchten. Begleitend zum Film veröffentlichte die Band zudem das Live-Album "Memento Mori: Mexico City", das um vier bislang unveröffentlichte Songs ergänzt wurde.

Das Album "Memento Mori" ist das 15. Studioalbum der Band und zugleich das erste, das ohne den langjährigen Keyboarder Andy Fletcher (†60) erschien. Der Mitgründer verstarb am 26. Mai 2022 im Alter von nur 60 Jahren. Seither besteht die Band aus Dave Gahan (63) und Martin Gore (64). Sänger Dave sprach kürzlich offen darüber, wie sehr ihn der Verlust traf, und bezeichnete es als surreal, dass er noch lebe, während Andy, den er als den Vernünftigsten der Band beschrieb, gegangen sei. Trotz dieses schweren Einschnitts war die neue Musik der Band ein großer Erfolg und Fans dürfen sich nun auf das intensive Live-Erlebnis für Zuhause freuen.

Imago Dave Gahan und Martin Gore bei der Premiere von "Depeche Mode: M" 2025

Getty Images Dave Gahan in Amsterdam, 2018

Getty Images Andrew Fletcher im September 2013

