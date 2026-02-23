Panik im Schlafzimmer: Gemma Atkinson erlitt Schlafparalyse

Gemma Atkinson (41) hat in der neuesten Episode ihres Podcasts "Lost In Translation", den sie gemeinsam mit ihrem Verlobten Gorka Márquez aufnimmt, über ein erschreckendes Erlebnis gesprochen. Die Strictly Come Dancing-Bekanntheit erlitt eine heftige Episode von Schlafparalyse, bei der sie das Gefühl hatte, um ihr Leben zu kämpfen. Gorka wurde mitten in der Nacht von den Schreien seiner Partnerin geweckt und berichtete im Podcast: "Ich wachte auf, weil ich hörte: 'Ah, hilf mir, jemand sitzt auf mir drauf!'" Als er sie fragte, ob sie eine Umarmung möchte, lehnte Gemma energisch ab. Im Podcast erklärte sie jetzt lachend: "Ich mag es im Alltag schon nicht, umarmt zu werden. Wenn ich um mein Leben kämpfe, ist das das Letzte, was ich will."

Die 41-Jährige beschrieb ihren Zuhörern detailliert, wie sie die Episode erlebte. "Du bist voll bei Bewusstsein, aber du kannst dich nicht bewegen oder einen Ton von dir geben. Du liegst da und schreist aus voller Kehle, aber es kommt nichts heraus. Und du fühlst, als würde etwas oder jemand auf dir sitzen", erklärte sie. Gemma berichtete, dass sie eine schwarze Gestalt mit roten Augen über sich schweben sah. Erst als sie endlich wieder in der Lage war, sich zu bewegen, griff sie nach einem Kristall, den sie neben ihrem Bett aufbewahrte, und flehte darum, dass es aufhören möge.

Gemma litt bereits als Kind unter Schlafparalyse – für sie eindeutig "die erschreckendste Erfahrung überhaupt". Laut dem britischen Gesundheitsdienst NHS ist die Ursache der Störung nicht vollständig geklärt, könnte aber mit Faktoren wie Schlafmangel, Panikattacken oder posttraumatischen Belastungsstörungen zusammenhängen. Obwohl die Episoden mehrere Minuten andauern können und von intensiver Angst begleitet werden, sind sie in der Regel harmlos. Die meisten Menschen erleben sie nur ein- oder zweimal in ihrem Leben. Etwa acht von hundert Menschen sind von der Störung betroffen, darunter auch die Fernsehmoderatorin Josie Gibson, die ihre erschreckenden Erfahrungen damit ebenfalls bereits öffentlich teilte.

Getty Images Model Gemma Atkinson in Manchester, November 2025

Getty Images Gemma Atkinson und Gorka Marquez, Oktober 2023

Getty Images Gemma Atkinson, Gorka Márquez im September beim Pride of Britain Awards 2024