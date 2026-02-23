WNBA-Star Kara Braxton ist im Alter von 43 Jahren verstorben

Die Basketball-Welt trauert um Kara Braxton. Die frühere WNBA-Centerin ist im Alter von nur 43 Jahren verstorben, wie die Liga am Sonntag auf Instagram bestätigte. Kara wurde vor allem für ihre Zeit bei den Detroit Shock gefeiert, mit denen sie in den Jahren 2006 und 2008 die Meisterschaft gewann. Details zu den Umständen ihres Todes wurden bisher nicht bekannt gegeben. Die WNBA sprach der Familie, den Freunden und ehemaligen Teammitgliedern der Sportlerin ihr tiefstes Beileid aus.

"Mit tiefer Trauer trauern wir um das Ableben der zweifachen WNBA-Gewinnerin Kara Braxton", lautet unter anderem eine Zeile des Statements. Unter dem Beitrag trauern bereits zahlreiche Fans um Kara. "Oh mein Gott, nein. Ich habe sie geliebt", "Ruhe Karbear. Gott, bitte sei ein Tröster für die ganze Familie und ihr Team" und "Unfassbar traurige Nachrichten. Tiefes Beileid und Trost für ihre Familie und Freunde", lauten nur drei von vielen weiteren Kommentaren.

Während ihrer zehnjährigen Profikarriere war Kara nicht nur bei den Detroit Shock aktiv. Die fast zwei Meter große Spielerin stand auch für die Teams aus Tulsa, Phoenix und New York auf dem Parkett und wurde während ihrer Laufbahn für das All-Star-Spiel nominiert. Die Power-Centerin galt als physisch starke und energiegeladene Spielerin, die in der Zone das Geschehen dominierte und sich vor keinem Zweikampf scheute. Mit ihrer kompromisslosen Spielweise und ihrer Bereitschaft, die harte Arbeit unter dem Korb zu übernehmen, erarbeitete sie sich einen festen Platz im Herzen der Fans.

Imago Kara Braxton, US-Basketlballerin

Imago Kara Braxton für die New York Liberty gegen die Washington Mystics im August 2013

Imago Kara Braxton im Juli 2013