Fans neugierig: Ist Yasin Cilingir nach Trennung verliebt?

Reality-TV-Star Yasin Cilingir (35) gibt seinen Fans einen kleinen Einblick in sein Gefühlsleben nach dem Ehe-Aus mit Samira Cilingir. In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich der TV-Bekannte den neugierigen Fragen seiner Community. Ein Follower will es dabei ganz genau wissen und fragt, ob Yasin nach der Trennung im September 2025 schon wieder frisch verliebt ist. In seiner Story reagiert der Familienvater offen auf die Frage und macht deutlich, wie es um sein Herz derzeit steht.

Statt einer neuen Liebe spricht Yasin in seiner Antwort über seine aktuellen Prioritäten. Der Realitystar teilt in seiner Story klar mit: "Nein. Ich konzentriere mich nur auf mich und die Kids, mehr nicht." Damit macht er deutlich, dass für ihn im Moment vor allem sein eigenes Wohlbefinden und die Zeit mit seinen Kindern im Mittelpunkt stehen.

Die Ehe von Yasin und Samira hatte in der Vergangenheit für reichlich Schlagzeilen gesorgt. Das Paar war unter anderem in einen öffentlichen Schlagabtausch geraten, als Samira behauptete, dass Yasin angeblich in der Türkei mit einer anderen Frau verheiratet sei. Die Situation führte zu Spekulationen in den sozialen Medien, doch Samira hat nun klargestellt, dass es sich um ein Missverständnis handelte und sie die Angelegenheit mit Yasin geklärt habe.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer

Anzeige Anzeige

Imago Samira und Yasin Cilingir beim Fame Fighting 2, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samira.bne Samira Cilingir mit ihren Kindern Malik und Medina im Februar 2025