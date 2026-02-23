Anna-Maria weint: Comeback mit Bushido ist nicht so einfach

Comeback bei einem der prominentesten Paare Deutschlands: Anna-Maria Ferchichi (44) und Bushido (47) sind nach Monaten der Trennung wieder zusammen. In einer neuen Instagram-Story meldet sich die Influencerin jedoch mit Tränen in den Augen und einem ehrlichen Update. "Ich fühle mich genauso, wie ich heute aussehe. Traurig, müde. Und ich habe mir vorgenommen, offener zu sein – ohne dabei unser Privates nach außen zu kehren", erklärt sie. Auslöser der Emotionen ist ein gemeinsamer Termin: Nach einer Sitzung in der Paartherapie spricht Anna-Maria darüber, wie sehr sie die Aufarbeitung der vergangenen Monate beschäftigt: "Anis und ich arbeiten an uns. Das klappt mal mehr, mal weniger."

Gleichzeitig dämpft sie die Erwartungen an eine perfekte Social-Media-Welt: "Ich weiß, ihr liebt hier bei Instagram den Sonnenschein, aber das ist hier eben einfach nicht jeden Tag so." Die Sitzung habe ihr erneut gezeigt, wie lang der Prozess sein kann: "Wir hatten heute Paartherapie. Ich sehe, es wird viel Zeit brauchen, bis wir unsere Mechanismen ändern. Es tut weh, es aufzuarbeiten, man hat Angst, es nicht hinzubekommen. Das ist einfach nicht mit drei Sitzungen erledigt. Es zeigt: Jeder hat seine Päckchen aus der Kindheit, die man leider mit in die Beziehung bringt", so die achtfache Mutter in ihrer Story.

Bereits vor wenigen Wochen hatte Anna-Maria ihren Fans einen ehrlichen Einblick in den hektischen Alltag und die Herausforderungen als Familie gegeben. Damals berichtete sie in ihrer Story, dass die Paartherapie wegen des Umzugs nach Deutschland und all dem Alltagsstress pausiert werden musste. "Das haben wir jetzt zwei Monate nicht gemacht, durch den ganzen Stress, aber wir machen jetzt weiter", hatte die 44-Jährige erklärt. Dass sie und Bushido nach der überstandenen Ehekrise trotzdem an ihrer Beziehung arbeiteten, überraschte viele – schließlich feierten die beiden erst vor Kurzem ihr Comeback als Paar.

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi, Februar 2026

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido, November 2025

Instagram / bush1do Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi, Januar 2026

