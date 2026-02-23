Haftbefehl hatte nach Netflix-Doku einen Drogenrückfall

Haftbefehl (40) hat in der fünften Folge seines RTL+-Podcasts "Nina & Aykut" ein schockierendes Geständnis gemacht. Der Rapper, bürgerlich Aykut Anhan, offenbarte, dass er unmittelbar nach Ende der Dreharbeiten zur Netflix-Dokumentation "Babo: Die Haftbefehl-Story" massiv rückfällig wurde. Während Fans die schonungslose Doku feierten, konsumierte der 40-Jährige hinter den Kulissen bereits wieder Kokain, große Mengen Cannabis und Alkohol. "Ich habe einen F*ck gegeben", zog er im Podcast ein bitteres Resümee. Eigentlich sollte die Dokumentation das Ende einer dunklen Ära markieren, doch stattdessen befand sich Aykut längst wieder in einer Abwärtsspirale.

Die Folgen des jahrelangen Drogenmissbrauchs waren dem Musiker buchstäblich ins Gesicht geschrieben. Nach monatelangen Spekulationen um seine "eingefallene Nase" bestätigte Haftbefehl nun, dass der Konsum den Knorpel so stark zerstört hatte, dass er sich im Januar einer aufwendigen Rekonstruktions-OP unterziehen musste. Einen traurigen Höhepunkt erreichte die Situation im Juli 2025, als der Rapper infolge seines Drogenkonsums ins Koma fiel. Auslöser für den psychischen Zusammenbruch war der plötzliche Tod seines besten Freundes und Mentors Xatar (†43), der im Mai 2025 im Alter von 43 Jahren tot in seiner Kölner Wohnung gefunden wurde. "Er war im Musikgeschäft eigentlich mein bester Freund. Das macht sehr vieles kaputt", erklärte Aykut emotional.

Inzwischen scheint der Rapper jedoch wieder auf einem besseren Weg zu sein. Nach einem sechswöchigen Entzug in Villingen-Schwenningen gibt Haftbefehl an, aktuell stabil zu sein. Auf Instagram dankte er seinen Anhängern zuletzt für ihre Treue. Für das laufende Jahr ist ein großes Comeback geplant: Der Musiker ist als Top-Act für den World Club Dome in Frankfurt bestätigt und wird im September und Oktober drei große Arena-Konzerte in Frankfurt, Düsseldorf und Berlin spielen. Am 7. Mai wird er zudem beim Xatar-Gedenkkonzert in der Kölner Lanxess-Arena erwartet, um seinem verstorbenen Freund die Ehre zu erweisen.

ActionPress/action press Haftbefehl bei der "Dogs of Berlin"-Premiere in Berlin 2018

Imago Xatar und Haftbefehl live beim splash! Festival 2016 in Ferropolis

Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025