Krise? Loredana Wollnys Mann irritiert mit kryptischem Post

Loredana Wollny (21) und Servet Özbek sorgten am Wochenende für große Aufregung bei ihren Fans. Nur wenige Wochen nach der Geburt ihrer Tochter Aria postete der stolze Papa am Sonntag ein Foto auf Instagram, das seine vier Wochen alte Tochter augenscheinlich in einem Krankenhausbett zeigte. Dazu schrieb der 25-Jährige: "Ich werde diejenigen, die dir das angetan haben, zur Rechenschaft ziehen." Was genau vorgefallen ist und wie es der kleinen Aria geht, ließ er offen. Kurz darauf folgte ein weiterer Post über den gemeinsamen Sohn Aurelio, in dem Servet schrieb: "Ich vermisse deine Stimme, ich vermisse deinen Geruch, ich vermisse dein Lachen, ich vermisse es, mit dir zu spielen. Papa hat dich sehr vermisst, mein Sohn." Die kryptischen Botschaften ließen die Fans rätseln, was bei der Familie los ist.

Noch mehr Verwirrung entstand, als auffiel, dass Loredana und Servet sämtliche gemeinsamen Fotos von ihren Social-Media-Profilen gelöscht hatten. Das berichtete Tag24. Die Fans diskutierten sofort, ob sich das Paar getrennt haben könnte. Der zweifache Vater meldete sich daraufhin noch einmal bei seinen Followern und stellte mit einem Foto aus einem Flugzeug klar: "Ihr Lieben, ich habe mit diesen drei Leuten keine Probleme: Loredana Wollny, Sarah-Jane Wollny und Lavinia Wollny." Trotz dieser Aussage bleiben viele Fragen offen. Inzwischen sind Servets Nachrichten nicht mehr auf seinem Instagram-Profil zu finden, auch seine Storys vom Wochenende sind verschwunden. Loredana hat sich bislang nicht zu den Spekulationen geäußert.

Erst Anfang Januar hatte Loredana die Geburt ihres zweiten Kindes öffentlich gemacht. Damals teilte die junge Mutter ihre Freude mit ihren Fans und schrieb: "Wir haben es geschafft. Nach all den Monaten des Wartens, Hoffens, Bangens und Träumens bist du nun endlich da. Unser Baby. Unser kleines Wunder." Zusammen mit Servet freute sie sich auf ein neues Kapitel als Familie und berichtete offen von der unendlichen Liebe und Dankbarkeit, die sie spürte.

RTLZWEI Servet und Loredana Wollny

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Mann Servet

Instagram / wollnysilvia TV-Star Loredana Wollny ist wieder mit ihrem Mann Servet und ihrem Sohn Aurelio vereint, November 2025.