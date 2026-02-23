Mit Samira gestritten: Eva Benetatou fühlt sich bestätigt

Evanthia Benetatou (33) hat sich nach dem Dschungelcamp-Nachspiel auf Instagram zu Wort gemeldet und dabei deutlich gemacht, dass sie sich in ihrem Handeln bestätigt fühlt. Bei der Sendung hatte die Influencerin vor allem von Ariel (22) und Samira Yavuz (32) scharfe Kritik einstecken müssen. Doch anstatt einzuknicken, stand Eva während der Sendung für ihre Meinung und ihre Haltung ein – und bekommt dafür nun großen Zuspruch von ihrer Community. "Ihr wisst gar nicht, wie dankbar ich euch bin. Ihr wisst gar nicht, was eure Nachrichten, eure Liebe und euer Zuspruch alles mit mir machen. Ich fühle mich so verstanden", freute sich die Mutter eines Sohnes in ihrer Story.

Eva berichtete weiter, dass sie in den vergangenen Wochen erhebliche Zweifel gehabt habe. Dennoch habe sie gemerkt, dass es wichtig sei, für sich selbst einzustehen und die eigene Meinung zu äußern, auch wenn man dabei unterbrochen werde – ein kleiner Seitenhieb gegen Samira, die sie mehrfach unterbrach. "Ich habe mich die ganze Zeit kleinreden lassen, aber das ist vorbei, und ihr habt mir hiermit gezeigt, dass ich genau richtig gehandelt habe", erklärte sie weiter. Die vielen positiven Reaktionen ihrer Follower bezeichnete sie als schönes Gefühl. In ihrer Story kündigte sie zudem an: "Ab jetzt schauen wir nur noch nach vorne."

Beim Nachspiel krachte es heftig zwischen Samira und Eva. Schon im Dschungelcamp standen die beiden Realitystars immer wieder im Fokus, weil Eva eine Affäre mit Samiras Mann hatte. Während der Talkrunde am Sonntag stichelten die beiden munter weiter. Samira lachte etwa nur trocken, als Eva erklärte, mit ihrer Darstellung im Dschungel zufrieden zu sein. Als Eva sich über ihren angehängten "Stempel" beschwerte, konterte Samira spitz: "Den Stempel hast du dir selbst aufgedrückt." Auch Evas Anmerkung, sie sei nicht nur "die Ex von", sondern habe sich ihre Bekanntheit selbst erarbeitet, ließ Samira nicht unkommentiert stehen und griff Eva erneut scharf an.

Samira Yavuz und Eva Benetatou

Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

Eva Benetatou und Samira Yavuz, Dschungelcamp 2026