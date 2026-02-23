Kelly Rutherford erholt sich erneut in Österreichs Kurhotel

Kelly Rutherford (57) hat sich erneut eine Auszeit in Österreich gegönnt. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Serie Gossip Girl bekannt wurde, checkte jetzt im Kurhotel "Mayrlife" in Altaussee in der Steiermark ein, um dort eine Kur zu absolvieren. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass Kelly sich für diesen Rückzugsort entschieden hat. Schon Anfang 2024 war die Darstellerin dort zu Gast und muss von ihrem Aufenthalt so begeistert gewesen sein, dass sie nun zurückkehrte. Auf Instagram teilte sie in einer langen Fotostrecke ihre Eindrücke mit ihren Followern.

Zu den Bildern schrieb Kelly: "Einfach der schönste Platz, um zu heilen. Danke, dass ihr euch so gut um uns kümmert." Die Schauspielerin zeigte sich sichtlich zufrieden mit der Betreuung und der Atmosphäre in dem Resort. Unter ihrem Posting meldete sich auch Melanie Griffith (68) zu Wort, die ebenfalls schon Gast in dem Hotel war. "Mein Lieblingsplatz für immer", kommentierte die Schauspielerin unter Kellys Beitrag und unterstrich damit ihre eigene Begeisterung für das österreichische Kurhotel.

Kelly und Melanie sind nicht die einzigen prominenten Gäste, die das "Mayrlife" in Altaussee sowie das zweite Hotel der Gruppe in Maria Wörth über die Jahre begrüßen durfte. Auch Drew Barrymore (51), Naomi Campbell (55) und Rebel Wilson (45) kamen bereits in den Genuss einer Kur an diesen Orten. Das Resort hat sich wohl zu einem beliebten Ziel für Stars entwickelt, die sich eine Auszeit vom hektischen Alltag nehmen und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun möchten – und das hat sich offenbar bis nach Hollywood durchgesprochen.

Instagram / kellyrutherford Kelly Rutherford in Österreich, Februar 2026

Getty Images Kelly Rutherford im März 2025

Getty Images Kelly Rutherford, November 2024