Jannik Sinner und Laila verbringen romantischen Skiurlaub

Die Beziehung zwischen Jannik Sinner (24) und Laila Hasanovic ist wohl längst kein Geheimnis mehr. Sogar die Feiertage verbrachten der Tennis-Star und das Model jetzt zusammen. Bilder, die dem Portal Just Jared vorliegen, zeigen das Paar beim Skifahren im italienischen Bozen. Beide hatten sich in schicker und vor allem warmer Ski-Kleidung eingepackt, Jannik in Dunkelgrün, Laila in Weiß und Schwarz. Zusammen machten sie nicht nur die Abhänge unsicher, sondern verbrachten auch Heiligabend in dem Ort in Südtirol – sicher ein wichtiger Meilenstein für ihre Beziehung.

Eine offizielle Bestätigung, dass Laila und Jannik ein Paar sind, steht bisher noch aus. Aber die beiden verstecken sich in der Öffentlichkeit nicht. Die ersten Gerüchte über ihre Liebe kamen im August vergangenen Jahres auf. In einem Interview mit dem Magazin Corriere della Sera verriet der Italiener, dass er sein Herz wieder verschenkt hat: "Ja, ich bin verliebt." Weil Laila zuvor auf der Tribüne der French Open und Wimbledon seine Matches verfolgte, kam schnell die Vermutung auf, dass sie die neue Frau an Janniks Seite ist. Bei TikTok verbreitete sich zudem eine zufällige Aufnahme seines Handybildschirms, der ein Foto der Miss Universe Denmark von 2019 als Hintergrund zeigte.

Jannik ist nicht der erste Sportler, mit dem Laila ausging. Bevor sie angefangen haben soll, ihn zu daten, führte sie eine Beziehung mit Mick Schumacher (26), dem Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher (57). Bis zum April 2025 zeigten die beiden ihre Liebe immer mal wieder im Netz und auch bei Events. Doch dann tauchte Micks Profil plötzlich in der Promi-Dating-App Raya auf – für viele ein klares Zeichen, dass der Rennfahrer wieder Single ist. Als danach auch Laila auf Raya unterwegs war, war die Trennung wohl nicht mehr zu leugnen. Von den beiden bestätigt wurde das allerdings nie.

Imago Laila Hasanovic und Jannik Sinner mit seinem Hund Snoopy in Turin, November 2025

Getty Images Tennisprofi Jannik Sinner jubelt nach seinem Sieg am neunten Tag der US Open 2025, Queens.

Instagram / mickschumacher Mick Schumacher mit seiner Freundin Laila Hasanovic