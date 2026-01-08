Klaus Eberhartinger ist mit 75 Jahren erneut Vater geworden

Klaus Eberhartinger (75), einstiger Frontmann der Pop-Rock-Band Erste Allgemeine Verunsicherung, ist noch einmal Vater geworden – und das mit stolzen 75 Jahren. Wie Krone berichtet, brachte seine kenianische Ehefrau bereits im vergangenen Jahr das zweite gemeinsame Kind im eigenen Zuhause zur Welt. Das Paar lebt mit den Kleinen bewusst fernab von Bühne und Blitzlichtgewitter in Ostafrika. Gemeinsam mit dem Neugeborenen wächst dort auch die bereits sechsjährige Tochter der beiden auf – weit weg von der österreichischen Öffentlichkeit.

Über seine Beziehung sprach Klaus zuletzt in einem ORF-Interview mit der Moderatorin Vera Russwurm sehr offen. In der Sendung schwärmte der Musiker: "Ich sage immer, wir haben uns nicht gesucht, aber wir haben uns gefunden. Wir passen ganz gut zusammen", erzählte er im österreichischen Fernsehen. Wenn sie getrennt seien, fehle ihnen etwas, erklärte der Sänger weiter. Den jüngsten Familienzuwachs bezeichnete er als "ein Geschenk". Das Paar hatte sich in den vergangenen Jahren immer mehr aus dem Rampenlicht zurückgezogen, nachdem Klaus die große Bühne hinter sich gelassen hatte und sich auf ein ruhigeres, privates Leben konzentrierte.

Klaus wurde als Frontmann der EAV zu einer festen Größe im deutschsprachigen Pop-Kosmos und prägte mit Witz und Charme ganze Generationen von Fans. Privat schätzt der Entertainer, der zuletzt 2021 bei "The Masked Singer Austria" als Wildschwein zu sehen war, das Unaufgeregte: gemeinsamer Alltag statt roter Teppich, Familienzeit statt Bühnenlicht. Dass späte Vaterfreuden kein Einzelfall in der EAV-Historie sind, zeigt sein langjähriger Weggefährte Thomas Spitzer, der 2019 mit 65 Jahren noch einmal Vater wurde. Für Klaus und seine Ehefrau steht jetzt vor allem das Miteinander im Mittelpunkt – in einem Zuhause, das viel Nähe, Verbundenheit und gemeinsame Qualitytime verspricht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Klaus Eberhartinger beim Nova Rock Festival in Nickelsdorf im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Getty Images Klaus Eberhartinger beim Nova Rock Festival in Nickelsdorf im Juni 2016

Anzeige Anzeige

Imago Thomas Spitzer, Nino Holm, Kurt Keinrath und Klaus Eberhartinger bei der EAV-Albumpräsentation "Alles ist erlaubt" in Wien, 29.09.2018

Anzeige