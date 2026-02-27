Trotz immer neuer Skandale: Sarah Ferguson macht Wellness

Sarah Ferguson (66) hat sich nach dem Skandal um ihre Freundschaft zu Jeffrey Epstein (†66) in ein abgelegenes Wellness-Resort in Irland zurückgezogen. Die frühere Herzogin von York wurde Anfang Februar am Flughafen in der Nähe der Ballyliffin Lodge & Spa in Donegal gesichtet, wie die Daily Mail berichtet. Während ihr Ex-Mann, Andrew Mountbatten-Windsor (66), vor seiner Verhaftung in der vergangenen Woche wiederholt in Windsor und auf dem Anwesen in Sandringham fotografiert wurde, hält sich Sarah seit ihrer kurzen öffentlichen Erscheinung bei der Taufe ihrer Enkelin Athena am 12. Dezember im St. James' Palace konsequent aus der Öffentlichkeit fern.

Es ist nicht das erste Mal, dass Sarah das Spa-Resort in Donegal besucht. Bereits im Jahr 2024 war sie dort gewesen und hatte ein TikTok-Video an einem nahegelegenen Strand gedreht. Darin hatte sie erklärt: "Wenn die Dinge manchmal überwältigend werden, versuche ich mich einfach an den schönsten, wundervollsten Ort für frische Luft zurückzuziehen." Eine Quelle aus dem Umfeld der Royals sagte dem Blatt: "Letztes Mal, als Sarah Donegal besuchte, sprach sie darüber, dass es ein Ort ist, an den sie flüchten kann, wenn die Dinge 'überwältigend' werden – und sie können für sie nie überwältigender gewesen sein als in den letzten Wochen." Das 40-Zimmer-Hotel, das kürzlich nach einer Renovierung für 1,7 Millionen Euro wiedereröffnet wurde, liegt an der malerischen Wild Atlantic Way-Route an der abgelegenen Westküste Irlands.

Sarah hatte bereits mehrere Wochen bis Ende Januar in der teuren Paracelsus Recovery Clinic in Zürich verbracht, die etwa 14.800 Euro pro Tag kostet. Zudem soll sie sich auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufgehalten haben, wo sie enge Kontakte und potenzielle Geldgeber hat. Online-Nutzer scherzen mittlerweile über Sarahs Aufenthaltsorte und sprechen von einer "geheimen Sofa-Surfing-Welttournee". Es gibt zunehmend Zweifel daran, ob sie jemals wieder dauerhaft im Vereinigten Königreich leben wird.

Getty Images Sarah Ferguson im Juli 2025

Getty Images Britische Zeitungen berichten über die Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor am 19. Februar 2026

Imago Sarah Ferguson und Andrew Mountbatten-Windsor vor der Westminster Cathedral in London, 16. September 2025