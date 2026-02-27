Singt Hochzeitssong mit Freund Chris: Liz Kaeber rührt Fans

Liz Kaeber (33) hat auf Instagram einen emotionalen Moment mit ihren Followern geteilt, der für reichlich Rührung sorgte. Die Realitystar-Bekanntheit postete einen Clip, in dem sie gemeinsam mit ihrem guten Freund Chris den Song "Bis wir alt sind" singt. In dem Video sitzen sich die beiden gegenüber und schauen sich sanft in die Augen, während die berührenden Zeilen erklingen: "Ich lieb dich bis wir alt sind, bis wir langsam gehen, bis deine Hände Falten tragen und wir trotzdem tanzen gehen." Zu dem Post schrieb Liz: "Wenn ein Hochzeitssong eure Freundschaft beschreibt." Damit machte sie deutlich, wie tief die Verbindung zwischen ihr und Chris ist.

In einem weiteren Video wird die Freude zwischen den beiden noch deutlicher. Chris wirbelt Liz durch die Luft, beide lachen überglücklich und tanzen ausgelassen vor einer Straße. Die Umarmungen und die gemeinsame Leichtigkeit, die die beiden ausstrahlen, zeigen eine innige Freundschaft. Die Clips lösten in den Kommentaren eine Welle der Begeisterung aus. Fata Hasanović (31) schwärmte: "Oh, krass. Hab so Gänsehaut." Sarah Harrison (34) reagierte mit Herzaugen-Emojis, während andere Nutzer schrieben: "Wie wunderschön" oder "Mein Gott, wieso schneidet hier wieder jemand Zwiebeln?"

Auch Christin Kaeber (37) meldete sich unter dem Post zu Wort und zeigte sich von den emotionalen Aufnahmen sichtlich ergriffen. "Jetzt will ich heiraten!", schwärmte sie begeistert. Liz ist bekannt dafür, ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben auf Social Media teilhaben zu lassen. Die Influencerin ist seit einiger Zeit verheiratet und teilt sowohl private als auch unterhaltsame Momente aus ihrem Alltag mit ihrer Community. Die Reaktionen auf ihren jüngsten Post zeigen einmal mehr, wie sehr ihre authentische Art bei den Followern ankommt.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber mit ihrem guten freund Chris, 2026

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und Nick Maerker, Social-Media-Bekanntheiten