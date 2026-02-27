Die Mutter von Marius Borg Høibys Ex schildert Noras Angst

Im laufenden Prozess gegen Marius Borg Høiby (29) sagte am 16. Prozesstag die Mutter von Nora Haukland, Linda Mariann Aas, als Zeugin aus. Die Mutter schilderte laut Bild, wie sie von den angeblichen Attacken von Marius auf ihre Tochter erfuhr. "Nora hat mir erzählt, dass Marius sie schlug. Es war grausam für mich", erklärte Linda vor Gericht. Die Befragung war für die Frau sichtlich belastend – sie atmete schwer, überlegte lange und antwortete mit zerbrechlicher Stimme. Besonders als sie davon sprach, dass ihre Tochter Angst vor Marius hatte, brach ihre Stimme.

Linda erzählte von einem merkwürdigen Vorfall, der sich im August 2022 während eines Festivalbesuchs in Alta ereignete. Nora und Marius hatten sich in einer Wohnung einquartiert. "Nachdem Nora und Marius abgereist waren, entdeckte ich ein Loch in der Wand im Bad. Die Wohnung war ziemlich beschädigt. Nora erzählte dann, dass Marius einen Wutanfall bekommen hatte. Mein Eindruck war, dass sie Angst hatte", schilderte die Mutter. Auch Noras Stiefvater wurde später befragt und berichtete von den Schäden in der Wohnung. "Ja, ich habe eine eingeschlagene Wandplatte entdeckt. Die Türklinke der Badezimmertür war nach oben gebogen, das passiert nicht von selbst", erklärte er. Während der Befragung durch seine Anwälte schaute Marius die Mutter von Nora an und lächelte sie an – er wirkte in diesem Moment wie ein netter Schwiegersohn.

Am selben Prozesstag kam auch Danby Choi, ein enger Freund von Marius, als Zeuge zu Wort. Er beschrieb die Beziehung von Nora und Marius als "toxisch" und erzählte, dass Eifersucht und ständige Untreuevorwürfe das Paar immer wieder in heftige Streitigkeiten trieben. Auf die direkte Frage der Staatsanwaltschaft, ob Nora mit ihren Vorwürfen gegen Marius richtig lag, antwortete Danby laut Bild ohne zu zögern: "Zu 100 Prozent." Besonders ein Foto, das Nora auf dem Schoß eines anderen Mannes zeigte, sorgte laut dem Freund für großen Ärger bei Marius. "Dies ist eines von 100 Bildern, die Marius verärgern konnten", berichtete Danby. Die beiden hätten sich regelmäßig ihre Handys weggenommen und nach verdächtigen Nachrichten oder Fotos durchsucht.

Imago Nora Haukland auf dem roten Teppich vor der Verleihung der Subjektprisen 2024 in Oslo

Imago Marius Borg Høiby bei einer Feier in Trondheim, 23. Juni 2016

Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022