Wieder ein Paar? Kim Virginia lobt Nikola als "sexy Mann"

Nach großem Drama galten Kim Virginia (30) und Nikola Grey (30) eigentlich als getrennt. Doch in den vergangenen Wochen zeigten sie sich immer wieder gemeinsam und verbrachten sogar einen romantischen Valentinstag. Von einem Comeback war bisher aber nicht die Rede. Da stellt sich vielen Fans die Frage: Hat sich das etwa geändert? Denn in ihrer Instagram-Story zeigt die Influencerin ein Video, in dem ihr Gatte ein Outfit vorführt, und schwärmt von seinem Aussehen: "Mach mal einen Fit-Check, Schatz. Guckt mal, das habe ich ihm geholt. Wie schön sieht das aus? Was habe ich für einen sexy Mann? Zeig mal her, ja..." Kosenamen wie Schatz sind bei getrennten Paaren wohl eher ungewöhnlich. Aber Kim ist völlig hin und weg. "Hab den schönsten Mann auf Erden. Nikola sieht doch aus wie Ken, oder? Aber halt die Tattoo-Edition", freut sie sich.

Dass sie an ihrer Beziehung arbeiten wollen, betonten Kim und Nikola schon vor Wochen. Statt auf eine Paartherapie setzen die beiden aber auf Reisen und gemeinsame Zeit. Das zeigte offenbar Wirkung, denn wie getrennt wirken die beiden nicht. Nikola gab sich zuletzt auch sehr viel Mühe, das Herz seiner Frau zurückzugewinnen. Im Januar überraschte er sie mit einem riesigen Strauß Rosen. "Der beste Ehemann überhaupt", meinte die 30-Jährige daraufhin glücklich. Die Rosen seien frisch, betonte Nikola. Das sei auch wichtig und habe einen bestimmten Grund: "Die Rosen müssen immer frisch sein. Wenn die Rosen nicht immer gewechselt werden, werde ich gewechselt."

Kim und Nikola schlugen die Kapitel ihrer Ehe quasi im Schnelldurchlauf auf. Nach einer Blitzverlobung folgte eine Blitzhochzeit in Las Vegas. Fast genauso schnell setzte die erste Ehekrise ein – und das gleich mit gewaltigem Ausmaß. Ende vergangenen Jahres verschwand Nikola plötzlich und ließ Kim ratlos zurück. Ihrer Community erzählte sie, keine Ahnung zu haben, wo er sich aufhalte. Im Nachhinein kam heraus, dass er seine Familie besucht hatte und schließlich nach Deutschland kam. Die Stimmung zwischen den beiden war eisig. Die Fans wissen bis heute nicht, was vorgefallen ist. Im Januar räumte der Realitystar lediglich ein, dass er wegen der mittlerweile vier Hunde nicht einfach hätte verschwinden dürfen: "Auch wenn Kim viele Fehler gemacht hat, in einem Punkt hat sie recht: Ich hätte sie mit den Hunden nicht alleine lassen dürfen, gerade weil sie krank waren."

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025