Welches The Masked Singer-Schweinchen gewinnt das länderübergreifende Ringelschwanz-Battle? In der Auftaktfolge der musikalischen Rateshow musste sich Sportmoderatorin Katrin Müller-Hohenstein (55) im rosa Schweinekostüm geschlagen geben. Die maskierte Sängerin mit traurigem Gesichtsausdruck konnte die Fans vor den Bildschirmen am wenigsten überzeugen. In der österreichischen Version der Sendung ging es dem Wildschwein nicht anders – auch der Keiler musste die Maske abnehmen. Doch welches Schwein hat im direkten Vergleich die Nase vorne?

Während sich die Schweinedame hierzulande vor allem mit ihren nach unten gezogenen Mundwinkeln in die Herzen der Fans spielte, hatte das rockige Tierchen aus dem Nachbarland das Überraschungsmoment ganz auf seiner Seite. Denn: Das Wildschwein stand im Vorfeld gar nicht auf der Kandidatenliste. Während der Show schlüpfte es als Überraschungsgast aus einer Kiste. Klaus Eberhartinger (70), der in dem Fellanzug steckte, hatte "Behind Blue Eyes" von Limp Bizkit performt. Katrin gab in rosa Schweinchenspeck und Regenmantel hingegen eine "I'm Singing in the Rain"-Version zum Besten.

Dass es die entfernten Verwandten nicht in die nächste Runde geschafft haben, dürfte sicher an der starken Konkurrenz liegen. In der ProSieben-Show stellten sich beispielsweise Leopard und Schildkröte als Mega-Sänger heraus. In Österreich sind vor allem die ausgefallenen Kostüme wie der Germknödel oder die mysteriöse Donaunymphe ganz gefragt. Aber wer liegt im Schweine-Vergleich vorne? Stimmt in der Umfrage ab.

ProSieben/Willi Weber Katrin Müller-Hohenstein als das "The Masked Singer"-Schwein 2021

Puls4/ Willi Weber Klaus Eberhartinger als "The Masked Singer"-Wildschwein

Puls 4 Germknödel von "The Masked Singer Austria"

