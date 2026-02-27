Cynthia Erivo produziert neues Broadway-Musical "Cats"

Cynthia Erivo (39) steigt als Produzentin bei der Broadway-Produktion "Cats: The Jellicle Ball" ein. Gemeinsam mit ihr übernimmt auch Lena Waithe eine Produzentenrolle bei der neuen Inszenierung des Musicals, wie die Produktion bekanntgab. Die Show soll im Broadhurst Theatre in New York ihre Premiere feiern, wobei die Vorschau-Aufführungen am 18. März beginnen und die offizielle Eröffnung für den 7. April geplant ist. "Cats: The Jellicle Ball hat mich verblüfft und war wirklich ein Theatererlebnis, das ich so noch nicht hatte", erklärte Cynthia gegenüber Deadline. Sie sei stolz darauf, bei der Produktion mitzuwirken und es sei ihr eine Ehre, das Projekt in seiner nächsten Phase zu unterstützen.

Auch Lena zeigte sich begeistert von der Inszenierung. Sie sei von Cynthia auf das Musical aufmerksam gemacht worden und extra dafür eingeflogen. "Ich war nicht mehr derselbe Mensch, als ich das Theater verließ", schwärmte sie. Die Besonderheit dieser Version liegt darin, dass Andrew Lloyd Webbers (77) Broadway-Hit "Cats" in die Underground-Ballroom-Szene der LGBTQ+-Community in New York verlegt wird. Die Neuinterpretation hatte 2024 ihre Premiere im Perelman Performing Arts Center in New York und wurde aufgrund der großen Nachfrage dreimal verlängert. Die Regie übernehmen Zhailon Levingston und Bill Rauch, während Omari Wiles und Arturo Lyons für die Choreografie verantwortlich sind.

Cynthia ist derzeit noch bis Ende Mai im Londoner West End in einer Inszenierung von "Dracula" zu sehen, bei der sie alle 23 Charaktere verkörpert. Die Schauspielerin und Sängerin, die 2016 für ihre Darstellung in der Wiederaufnahme von "The Color Purple" einen Tony Award gewann, war zuvor im Musical-Film Wicked zu sehen, in dem sie die Rolle der Hexe Elphaba spielte. Lena ist eine Emmy-preisgekrönte Autorin, Produzentin und Schauspielerin, die kürzlich mit ihrem Stück "trinity" am Baltimore Center Stage ihr Debüt als Dramatikerin feierte. Die Produktion wurde aufgrund des großen Erfolgs bis zum 15. März verlängert.

Getty Images Cynthia Erivo bei den Oscars 2025

Getty Images James Corden und Rebel Wilson präsentieren einen Award bei den Oscars in Hollywood im Februar 2020

Imago Cynthia Erivo als Elphaba in "Wicked: For Good" (2025)