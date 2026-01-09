Kate Lawler verrät: Kein weiteres Kind wegen der Gesundheit

Reality-TV-Star Kate Lawler hat offen darüber gesprochen, dass sie kein zweites Kind bekommen wird. In einem neuen Interview mit Daily Mail erklärte die 45-Jährige, dass anhaltende gesundheitliche Probleme die Entscheidung maßgeblich beeinflussen. Sie sagte, ihre Priorität liege inzwischen klar auf ihrer eigenen Gesundheit und Stabilität. "Ich muss meine Erfahrungen mit postnataler Depression, mein Alter, meine psychische Gesundheit und unsere Kapazitäten abwägen und überlegen, was wir bewältigen können. Mit einem Kind und zwei Hunden ist das schon eine Menge", betonte sie.

Die Britin machte deutlich, dass sie und ihr Partner das Thema intensiv besprochen haben und dass sie sich stattdessen eine Adoption sehr gut vorstellen kann. Jedoch komme für sie dabei kein Baby infrage, sondern ein bereits "älteres" Kind. Das Thema sei bei dem Ehepaar um Weihnachten herum zur Sprache gekommen. "Ich habe auf WhatsApp viele Familien gesehen – Videos, die uns geschickt wurden, in denen ihre Kinder an Heiligabend zusammen spielten oder am ersten Weihnachtsfeiertag gemeinsam Geschenke auspackten", erzählte Kate und fügte hinzu: "Und ich begann, Schuldgefühle zu entwickeln, weil Noa ihren Weihnachtsfeiertag niemals mit einem Geschwisterchen teilen wird." Unabhängig von der Adoptions-Idee hoffe die Radiomoderatorin, dass ihre Tochter es ihr später nicht übel nehmen wird, dass sie sich gegen ein zweites Baby entschieden habe: "Ich hoffe, dass sie später einmal versteht, dass ein weiteres Kind mich emotional und psychisch überfordert hätte und dass dieser Kompromiss nicht in ihrem besten Interesse gewesen wäre."

Nach der Geburt von Noa litt nicht nur die psychische Gesundheit der einstigen Big Brother-Gewinnerin, sondern auch ihre Beziehung zu Ehemann Martin Bojtos. Das Paar, das seit 2022 verheiratet ist, musste nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter eine ernste Beziehungskrise überwinden. Wie Kate kürzlich erklärte, habe die Paartherapie der beiden ihre Ehe gerettet. "Wenn wir nicht unsere Therapeutin Diana gehabt hätten, weiß ich nicht, wo wir heute stehen würden", verriet sie in einem Interview mit Mirror.

Getty Images Kate Lawler, November 2024

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und Tochter Noa, Weihnachten 2025

Instagram / thekatelawler Kate Lawler und Martin Bojtos mit ihrer Tochter, Januar 2025

